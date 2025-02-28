NBC: США остановили программу восстановления энергетики Украины через USAID

Собеседники медиа заявили, что США вложили в эту инициативу "сотни миллионов долларов"

USAID (Иллюстративное фото: Will Oliver/EPA)

Государственный департамент Соединенных Штатов прекратил финансирование восстановления энергосистемы Украины в рамках программы Агентства США по международному развитию. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на двух неназванных американских чиновников, работавших в миссии USAID в Украине.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Они рассказали, что на этой неделе Госдеп прекратил инициативу USAID, инвестировавшую сотни миллионов долларов, чтобы помочь восстановить энергетическую сеть Украины после российских атак.

"Это существенно подрывает возможности этой администрации вести переговоры по прекращению огня, и это сигнализирует России, что мы не заботимся об Украине или наших инвестициях", — сказал один из собеседников.

Он добавил, что Россия ведет двустороннюю войну в Украине: военную и экономическую.

"Они пытаются уничтожить экономику, но USAID играет центральную роль в помощи ей быть устойчивой, в частности укрепляя энергетическую сеть. Мы оказали огромную поддержку украинскому правительству, чтобы избежать макроэкономического кризиса", — подчеркнул чиновник.

Помимо прекращения проекта энергетической безопасности Украины USAID также резко сокращает свое присутствие в Украине.

До возвращения действующего президента США Дональда Трампа в Белый дом 64 американских государственных служащих и подрядчиков служили в Украине. Планируется, что там останется всего восемь сотрудников.