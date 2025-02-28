NBC: США припинили програму відновлення енергетики України через USAID
Державний департамент Сполучених Штатів припинив фінансування відновлення енергосистеми України у межах програми Агентства США з міжнародного розвитку. Про це повідомив телеканал NBC News із посиланням на двох неназваних американських посадовців, які працювали в місії USAID в Україні.
Вони розповіли, що цього тижня Держдеп припинив ініціативу USAID, яка інвестувала сотні мільйонів доларів, щоб допомогти відновити енергетичну мережу України після російських атак.
"Це суттєво підриває можливості цієї адміністрації вести переговори щодо припинення вогню, і це сигналізує Росії, що ми не дбаємо про Україну чи наші інвестиції", — сказав один зі співрозмовників.
Він додав, що Росія веде двосторонню війну в Україні: військову, а також економічну.
"Вони намагаються знищити економіку, але USAID відіграє центральну роль у допомозі їй бути стійкою, [зокрема] зміцнюючи енергетичну мережу. Ми надали величезну підтримку українському уряду, щоб уникнути макроекономічної кризи", – наголосив посадовець.
Крім припинення проєкту енергетичної безпеки України USAID також різко скорочує свою присутність в Україні.
До повернення чинного президента США Дональда Трампа до Білого дому 64 американських державних службовців і підрядників служили в Україні. Планується, що там залишиться лише вісім співробітників.
- 21 січня 2025 року Трамп наказав призупинити всю зовнішню допомогу від Штатів на 90 днів. Зокрема, це стосується і USAID. Україна була одним з основних реципієнтів американської допомоги за лінією USAID.
- 3 лютого мільярдер Маск заявив, що управління ефективності уряду (DOGE), яке він очолює, працює над повною ліквідацією USAID.
- З 24 лютого адміністрація Трампа відправила в адміністративну відпустку всіх співробітників USAID у світі, за винятком невеликої частини, та звільнила щонайменше 1600 співробітників, які працюють у США.