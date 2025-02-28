NBC: США припинили програму відновлення енергетики України через USAID

Співрозмовники медіа заявили, що США вклали в цю ініціативу "сотні мільйонів доларів"

USAID (Ілюстративне фото: Will Oliver/EPA)

Державний департамент Сполучених Штатів припинив фінансування відновлення енергосистеми України у межах програми Агентства США з міжнародного розвитку. Про це повідомив телеканал NBC News із посиланням на двох неназваних американських посадовців, які працювали в місії USAID в Україні.

Вони розповіли, що цього тижня Держдеп припинив ініціативу USAID, яка інвестувала сотні мільйонів доларів, щоб допомогти відновити енергетичну мережу України після російських атак.

"Це суттєво підриває можливості цієї адміністрації вести переговори щодо припинення вогню, і це сигналізує Росії, що ми не дбаємо про Україну чи наші інвестиції", — сказав один зі співрозмовників.

Він додав, що Росія веде двосторонню війну в Україні: військову, а також економічну.

"Вони намагаються знищити економіку, але USAID відіграє центральну роль у допомозі їй бути стійкою, [зокрема] зміцнюючи енергетичну мережу. Ми надали величезну підтримку українському уряду, щоб уникнути макроекономічної кризи", – наголосив посадовець.

Крім припинення проєкту енергетичної безпеки України USAID також різко скорочує свою присутність в Україні.

До повернення чинного президента США Дональда Трампа до Білого дому 64 американських державних службовців і підрядників служили в Україні. Планується, що там залишиться лише вісім співробітників.