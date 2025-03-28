У Зеленского ответили, может ли Украина создать "ядерку": Не расскажем о "Проекте Житомир"

Ранее президент призвал партнеров предоставить такое оружие, если они не берут Украину в НАТО. У Трампа это отрицали

Александр Камышин (Фото: Минстратегпром)

Советник президента по стратегическим вопросам Александр Камышин в шутку ответил на вопрос, может ли Украина создавать ядерное оружие. Об этом чиновник рассказал в интервью военнослужащему Нацгвардии и писателю Сергею Жадану для Радио Хартия.

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На вопрос, может ли Украина изготовить ядерное оружие, Камышин ответил: "Смотри, о "Проекте Житомир" никому, никогда, ничего мы не расскажем. Ой".

После этого интервьюер и гость рассмеялись.

"Проект Житомир" – это, вероятно, намек на американский "Проект Манхеттен" по созданию первой в истории ядерной бомбы.

В феврале президент Зеленский заявлял, что если процесс вступления Украины в НАТО затянется на десятилетия из-за позиции партнеров, то пусть те предоставят стране ядерное оружие.

На это спецпосланник президента США Кит Келлог отметил, что у Киева почти нет шансов вернуть себе ядерное оружие как альтернативу членству в Североатлантическом альянсе. Предыдущая американская администрация тоже не хотела возвращать ядерное оружие Украине.