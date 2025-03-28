У Зеленского ответили, может ли Украина создать "ядерку": Не расскажем о "Проекте Житомир"
Советник президента по стратегическим вопросам Александр Камышин в шутку ответил на вопрос, может ли Украина создавать ядерное оружие. Об этом чиновник рассказал в интервью военнослужащему Нацгвардии и писателю Сергею Жадану для Радио Хартия.
На вопрос, может ли Украина изготовить ядерное оружие, Камышин ответил: "Смотри, о "Проекте Житомир" никому, никогда, ничего мы не расскажем. Ой".
После этого интервьюер и гость рассмеялись.
"Проект Житомир" – это, вероятно, намек на американский "Проект Манхеттен" по созданию первой в истории ядерной бомбы.
В феврале президент Зеленский заявлял, что если процесс вступления Украины в НАТО затянется на десятилетия из-за позиции партнеров, то пусть те предоставят стране ядерное оружие.
На это спецпосланник президента США Кит Келлог отметил, что у Киева почти нет шансов вернуть себе ядерное оружие как альтернативу членству в Североатлантическом альянсе. Предыдущая американская администрация тоже не хотела возвращать ядерное оружие Украине.
- 26 марта другой спецпредставитель Трампа Греннел заявил, что ядерное оружие, которое Украина передала России в рамках Будапештского меморандума, якобы не было украинским, а принадлежало Москве.
- Накануне разведка США заявила, что сохраняется риск того, что Путин может применить ядерное оружие против Украины.