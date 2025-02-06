Келлог ответил на заявление Зеленского о возвращении Украине ядерного оружия

Вероятность того, что Украина вернет ядерное оружие, находится "между минимальной и нулевой", считает Кит Келлог

Кот Келлог (Фото: Sarah Silbiger/EPA)

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог считает, что у Киева почти нет шансов вернуть себе ядерное оружие как альтернативу членству в НАТО, о чем ранее говорил президент Владимир Зеленский. Такое мнение чиновник высказал в интервью Fox News.

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"Шанс того, что они вернут свое ядерное оружие, есть где-то между минимальным и нулевым. Давайте будем честными, мы оба знаем, что этого не произойдет", – сказал Келлог.

По его словам, перевооружение Украины ядерным оружием "обречено на провал".

"Помните, президент сказал, что мы – правительство здравого смысла. Когда кто-то говорит что-то подобное, посмотрите на результат или потенциал. Это и есть использование вашего здравого смысла", – добавил он.

На днях в интервью журналисту Пирсу Моргану Зеленский заявил, что если процесс принятия Украины в НАТО затянется "на годы и десятилетия" не по вине украинской стороны, то западные партнеры должны предоставить Киеву ядерное оружие.