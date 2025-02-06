Келлог відповів на заяву Зеленського про повернення Україні ядерної зброї
Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог вважає, що Київ майже не має шансів повернути собі ядерну зброю як альтернативу членства в НАТО, про що раніше говорив президент Володимир Зеленський. Таку думку посадовець висловив в інтерв’ю Fox News.
"Шанс того, що вони повернуть свою ядерну зброю, є десь між мінімальним і нульовим. Давайте будемо чесними, ми обидва знаємо, що цього не станеться", – сказав Келлог.
За його словами, переозброєння України ядерною зброєю "приречене на провал".
"Пам’ятайте, президент сказав, що ми – уряд здорового глузду. Коли хтось каже щось подібне, подивіться на результат або потенціал. Це і є використання вашого здорового глузду", – додав він.
Днями в інтерв’ю журналісту Пірсу Моргану Зеленський заявив, що якщо процес прийняття України до НАТО затягнеться "на роки й десятиліття" не з вини української сторони, то західні партнери мають надати Києву ядерну зброю.
- У грудні 2024 року радник з нацбезпеки 46-го президента США Байдена заявив, що адміністрація не розглядала повернення Україні ядерної зброї.
- Колишній держсекретар США Блінкен заявляв, що Росія серйозно розглядала ядерний удар, проте Китай виступив проти.