Келлог відповів на заяву Зеленського про повернення Україні ядерної зброї

Ймовірність того, що Україна поверне ядерну зброю, перебуває "між мінімальною і нульовою", вважає Кіт Келлог

Кіт Келлог (Фото: Sarah Silbiger/EPA)

Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог вважає, що Київ майже не має шансів повернути собі ядерну зброю як альтернативу членства в НАТО, про що раніше говорив президент Володимир Зеленський. Таку думку посадовець висловив в інтерв’ю Fox News.

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"Шанс того, що вони повернуть свою ядерну зброю, є десь між мінімальним і нульовим. Давайте будемо чесними, ми обидва знаємо, що цього не станеться", – сказав Келлог.

За його словами, переозброєння України ядерною зброєю "приречене на провал".

"Пам’ятайте, президент сказав, що ми – уряд здорового глузду. Коли хтось каже щось подібне, подивіться на результат або потенціал. Це і є використання вашого здорового глузду", – додав він.

Днями в інтерв’ю журналісту Пірсу Моргану Зеленський заявив, що якщо процес прийняття України до НАТО затягнеться "на роки й десятиліття" не з вини української сторони, то західні партнери мають надати Києву ядерну зброю.