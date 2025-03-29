Українські військові щоденно знищують 2000 цілей РФ завдяки системі DELTA – розробниця
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Українські військові щоденно знищують 2000 російських цілей з використанням цифрової військової системи DELTA, повідомила розробниця, підполковник Єлизавета Бойко. Про це, як передає кореспондент LIGA.net, військова розповіла під час міжнародного форуму Space For Ukraine.

Бойко зазначила, що ця цифра уражень підтверджена різними програмами, які закладені з використанням цієї системи ситуаційної обізнаності.

Йдеться про державні програми "Дрони за бали" та "Артилерія за бали", у межах яких військові отримують бали за знищену техніку, які можна обміняти на додаткові озброєння.

Також військова повідомила, що 90% бригад використовують систему DELTA на полі бою.

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