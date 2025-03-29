Українські військові щоденно знищують 2000 цілей РФ завдяки системі DELTA – розробниця
Артем Джеріпа
Редактор новин LIGA.net
Євгенія Мазур
Спеціальний кореспондент LIGA.net
Українські військові щоденно знищують 2000 російських цілей з використанням цифрової військової системи DELTA, повідомила розробниця, підполковник Єлизавета Бойко. Про це, як передає кореспондент LIGA.net, військова розповіла під час міжнародного форуму Space For Ukraine.
Бойко зазначила, що ця цифра уражень підтверджена різними програмами, які закладені з використанням цієї системи ситуаційної обізнаності.
Йдеться про державні програми "Дрони за бали" та "Артилерія за бали", у межах яких військові отримують бали за знищену техніку, які можна обміняти на додаткові озброєння.
Також військова повідомила, що 90% бригад використовують систему DELTA на полі бою.
- У вересні 2024 року Міноборони повідомило, що Сили оборони кожного тижня виявляють 12 000 одиниць російської техніки завдяки платформі штучного інтелекту (ШІ) Avengers.
- У жовтні у DELTA стала доступна платформа відеоаналізу поля бою Vezha, яка передає трансляції з дронів у реальному часі та забезпечує ефективне ураження росіян.