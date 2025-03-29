Українські військові щоденно знищують 2000 цілей РФ завдяки системі DELTA – розробниця

За словами Бойко, 90% бригад використовують цю систему на полі бою

Ілюстративне фото: Depositphotos

Українські військові щоденно знищують 2000 російських цілей з використанням цифрової військової системи DELTA, повідомила розробниця, підполковник Єлизавета Бойко. Про це, як передає кореспондент LIGA.net, військова розповіла під час міжнародного форуму Space For Ukraine.

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Бойко зазначила, що ця цифра уражень підтверджена різними програмами, які закладені з використанням цієї системи ситуаційної обізнаності.

Йдеться про державні програми "Дрони за бали" та "Артилерія за бали", у межах яких військові отримують бали за знищену техніку, які можна обміняти на додаткові озброєння.

Також військова повідомила, що 90% бригад використовують систему DELTA на полі бою.