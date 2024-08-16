Разведка уничтожила 18 судов России дроном MAGURA V5. Это результат за полтора года войны
Главное управление разведки Министерства обороны за полтора года благодаря безэкипажным морским дронам MAGURA V5 украинского производства уничтожило 18 российских судов. Об этом сообщила пресс-служба разведчиков.
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Командир спецподразделения ГУР Group 13 с позывным Тринадцатый акцентировал: фактически Черноморский флот РФ в Крыму капитулировал, а все самое современное и необходимое Россия уже вывела из Севастополя.
"Он парализован этот флот. Сейчас он ест деньги из бюджета РФ, хотя свои функции выполнять не может", – рассказал он.
По информации ГУР, ударный морской дрон украинского производства MAGURA V5 способен преодолевать расстояние более 800 км. Его скорость составляет 80 км/ч, а вес боевой части – 250 кг.
"Мы не гнались за увеличением боевой части, чтобы уничтожить корабль одним попаданием. Мы пошли другим путем: атаковали стаей, наносили пять и более поражений крупным кораблям, что повлекло за собой критические повреждения", — пояснил разведчик.
- Бойцы спецподразделения ГУР Group 13 в ночь на 30 мая 2024 года уничтожили с помощью дронов MAGURA V5 два российских катера КС-701 "Тунец".
- Впоследствии в разведке уточнили, что были поражены четыре "Тунца", два из которых – уничтожены.
- В ночь на 9 августа украинские разведчики с помощью ударного надводного дрона MAGURA V5 уничтожили российский скоростной катер "Тунец" близ Черноморского во временно оккупированном Крыму.