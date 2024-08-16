Разведка уничтожила 18 судов России дроном MAGURA V5. Это результат за полтора года войны

MAGURA V5 (Фото: ГУР)

Главное управление разведки Министерства обороны за полтора года благодаря безэкипажным морским дронам MAGURA V5 украинского производства уничтожило 18 российских судов. Об этом сообщила пресс-служба разведчиков.

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Командир спецподразделения ГУР Group 13 с позывным Тринадцатый акцентировал: фактически Черноморский флот РФ в Крыму капитулировал, а все самое современное и необходимое Россия уже вывела из Севастополя.

"Он парализован этот флот. Сейчас он ест деньги из бюджета РФ, хотя свои функции выполнять не может", – рассказал он.

По информации ГУР, ударный морской дрон украинского производства MAGURA V5 способен преодолевать расстояние более 800 км. Его скорость составляет 80 км/ч, а вес боевой части – 250 кг.

"Мы не гнались за увеличением боевой части, чтобы уничтожить корабль одним попаданием. Мы пошли другим путем: атаковали стаей, наносили пять и более поражений крупным кораблям, что повлекло за собой критические повреждения", — пояснил разведчик.