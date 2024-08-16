Розвідка знищила 18 суден Росії дроном MAGURA V5. Це результат за півтора року війни

MAGURA V5 (Фото: ГУР)

Головне управління розвідки Міністерства оборони за півтора року завдяки безекіпажним морським дронам MAGURA V5 українського виробництва знищило 18 російських суден. Про це повідомила пресслужба розвідників.

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Командир спецпідрозділу ГУР Group 13 з позивним Тринадцятий акцентував: фактично, Чорноморський флот РФ у Криму капітулював, а все найсучасніше і найнеобхідніше Росія вже вивела з Севастополя.

"Він паралізований цей флот. Зараз він їсть гроші з бюджету РФ, хоча свої функції виконувати не може", – розповів він.

За інформацією ГУР, ударний морський дрон українського виробництва MAGURA V5 здатний долати відстань понад 800 км. Його швидкість становить 80 км/год, а вага бойової частини — 250 кг.

"Ми не гналися за збільшенням бойової частини, щоб знищити корабель одним влучанням. Ми пішли іншим шляхом: атакували зграєю, завдавали п’ять і більше уражень великим кораблям, що спричиняло критичні пошкодження", — пояснив розвідник.