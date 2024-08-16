Розвідка знищила 18 суден Росії дроном MAGURA V5. Це результат за півтора року війни
Головне управління розвідки Міністерства оборони за півтора року завдяки безекіпажним морським дронам MAGURA V5 українського виробництва знищило 18 російських суден. Про це повідомила пресслужба розвідників.
Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp
Командир спецпідрозділу ГУР Group 13 з позивним Тринадцятий акцентував: фактично, Чорноморський флот РФ у Криму капітулював, а все найсучасніше і найнеобхідніше Росія вже вивела з Севастополя.
"Він паралізований цей флот. Зараз він їсть гроші з бюджету РФ, хоча свої функції виконувати не може", – розповів він.
За інформацією ГУР, ударний морський дрон українського виробництва MAGURA V5 здатний долати відстань понад 800 км. Його швидкість становить 80 км/год, а вага бойової частини — 250 кг.
"Ми не гналися за збільшенням бойової частини, щоб знищити корабель одним влучанням. Ми пішли іншим шляхом: атакували зграєю, завдавали п’ять і більше уражень великим кораблям, що спричиняло критичні пошкодження", — пояснив розвідник.
- Бійці спецпідрозділу ГУР Group 13 у ніч проти 30 травня 2024 року знищили за допомогою дронів MAGURA V5 два російські катери КС-701 "Тунець".
- Згодом у розвідці уточнили, що було уражено чотири "Тунця", два з яких – знищено.
- У ніч проти 9 серпня українські розвідники за допомогою ударного надводного дрона MAGURA V5 знищили російський швидкісний катер "Тунець" поблизу Чорноморського у тимчасово окупованому Криму.