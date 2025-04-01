Главное управление разведки Министерства обороны показало кадры поражения техники россиян во временно оккупированном Крыму. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГУР.

"Дроны воинов спецподразделения ГУР МО Украины Prymary искусно уклоняются от вражеских зенитных ракет и поражают десантные катера 02510 БК-16 и "Раптор"", – говорится в сообщении.

Впоследствии беспилотники военной разведки наносят удар и по зенитно-ракетному комплексу "Тор-М2" оккупационных войск, отметили в ГУР.

Когда именно произошло поражение техники оккупантов, не сообщается.

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