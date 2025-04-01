Главное управление разведки Министерства обороны показало кадры поражения техники россиян во временно оккупированном Крыму. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГУР.

"Дроны воинов спецподразделения ГУР МО Украины Prymary искусно уклоняются от вражеских зенитных ракет и поражают десантные катера 02510 БК-16 и "Раптор"", – говорится в сообщении.

Впоследствии беспилотники военной разведки наносят удар и по зенитно-ракетному комплексу "Тор-М2" оккупационных войск, отметили в ГУР.

Когда именно произошло поражение техники оккупантов, не сообщается.

19 марта 2025 года ГУР показало видео с ударами по системам ПВО, морским судам и вертолету захватчиков в Крыму.

21 марта военная разведка показала видео поражение российских систем и станций на полуострове, в том числе ЗРК "Панцирь-С1".