Повітряні сили уразили об'єкти росіян у Курській області: ліквідовано понад 30 військових
У понеділок, 7 квітня, Повітряні сили Збройних Сил України завдали удару по комплексу складських приміщень, який використовувався Збройними силами Росії в Озерках Курської області. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
У результаті удару було знищено ангари, кілька військових будівель, а також технічне обладнання. Ліквідовано понад 30 військових окупаційної армії, зокрема екіпажі дронів та ремонтники.
У Генштабі зазначили, що знищення цього об'єкту суттєво знижує можливості Росії для ведення бойових дій проти Сил оборони в Сумській області та на Курському напрямку.
"Українські захисники завдають ударів по дійсних військових цілях противника та вживають усіх заходів для максимального захисту цивільного населення", – йдеться у повідомленні.
- 4 березня 2025 року повідомлялося, що ПС завдали успішного удару по військовому об’єкту в районі населеного пункту Троїцьке Курської області.
- 25 березня ПС успішно вразили місце зосередження живої сили російської армії на території Курської області.