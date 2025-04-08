Повітряні сили уразили об'єкти росіян у Курській області: ліквідовано понад 30 військових

У результаті удару знищено ангари, кілька військових будівель, а також технічне обладнання

Російський військовий (Фото: ресурс окупантів)

У понеділок, 7 квітня, Повітряні сили Збройних Сил України завдали удару по комплексу складських приміщень, який використовувався Збройними силами Росії в Озерках Курської області. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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У результаті удару було знищено ангари, кілька військових будівель, а також технічне обладнання. Ліквідовано понад 30 військових окупаційної армії, зокрема екіпажі дронів та ремонтники.

У Генштабі зазначили, що знищення цього об'єкту суттєво знижує можливості Росії для ведення бойових дій проти Сил оборони в Сумській області та на Курському напрямку.

"Українські захисники завдають ударів по дійсних військових цілях противника та вживають усіх заходів для максимального захисту цивільного населення", – йдеться у повідомленні.