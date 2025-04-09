Пілоти знищили командний пункт росіян у Херсонській області, вбито десятки окупантів – відео
На окупованій частині Херсонської області Повітряні сили вразили пункт управління росіян. Знищено кілька десятків окупантів, повідомив Генштаб Збройних Сил України.
Українські льотчики завдали удару по пункту управління 81 самохідного артилерійського полку армії Росії 7 квітня. Бетонна споруда, де базувався пункт, була повністю зруйнована.
Точна кількість жертв ворога та інші втрати уточнюються, але знищено 20-30 окупантів, зазначили в Генштабі. Військові підкреслюють, що ураження суттєво підірвало здатність підрозділів росіян вести бойові дії в цьому районі.
"Льотчики Повітряних Сил ЗСУ продовжать завдавати нищівних ударів по противнику доти, доки він не залишить суверенну територію України", – підкреслили в Генштабі.
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