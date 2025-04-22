Зеленський після ударів РФ: Пропозиція щодо перемир'я на далекобійні удари все ще в силі

Президент наголосив, що для такого припинення вогню "жодних перепон з українського боку немає і не буде"

Володимир Зеленський (Фото: Benjamin Girette / EPA)

Залишається в силі пропозиція України до Росії щодо перемир'я на далекобійні удари по цивільних об'єктах, повідомив президент Володимир Зеленський після останніх ударів окупантів.

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"Україна пропонувала подовжити тишу після Великодня й зробити її повною. Наша пропозиція припинення вогню щодо цивільних обʼєктів також залишається в силі. Потрібна серйозна готовність Росії до розмови про це", – розповів глава держави.

Зеленський наголосив, що для такого перемир'я "жодних перепон з українського боку немає і не буде".

Президент зазначив, що зараз тривають рятувальні роботи у Харкові після атаки російських БпЛА: "Цинічний удар. Пожежі були в кількох районах міста".

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"Сьогодні ж був жорстокий удар по Запоріжжю – авіабомби. Пошкоджені звичайні будинки. На жаль, є загибла – цивільна жінка. Мої співчуття рідним та близьким. Тільки цим ударом більше ніж 20 людей були поранені, і серед них чотири дитини", – зауважив глава держави.

Також він нагадав про російську дронову атаку по Одесі, що сталася ввечері 21 квітня, окрім цього, впродовж дня були удари по Сумщині, Харківщині, Донеччині та південних областях.

Зеленський наголосив, що такі дії є "абсолютно свідомим російським терором", який може бути припинений одним наказом Росії для її армії: "Великдень це довів, коли були відсутні повітряні тривоги в Україні".