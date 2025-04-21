Зеленський: Україна все ще відкрита до перемир'я на далекобійні удари, чекаємо відповіді з Москви

Президент зазначив, що українська сторона готова до "будь-якої розмови, як це забезпечити"

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна все ще відкрита до припинення вогню у далекобійних ударах та чекає "чіткої відповіді з Москви". Про це голова держави розповів у вечірньому зверненні.

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Зеленський зазначив, що Росія відкинула не лише пропозицію США про повне й безумовне припинення вогню, зроблену більш ніж місяць тому у Саудівській Аравії, але й відмовилась від ідеї України "й надалі після Великодня робити все для тиші".

"Все це ще раз демонструє, чого насправді хочуть у Москві. Проте Україна зберігає свою пропозицію не завдавати ударів щонайменше по цивільній інфраструктурі. І ми очікуємо чіткої відповіді з Москви. Ми готові до будь-якої розмови, як це забезпечити", – зауважив президент.

Голова держави вважає, що "очевидним, найпростішим і найбільш надійним шляхом" для цього є припинення ударів ракет та далекобійних дронів, що "автоматично гарантуватиме збереження всієї цивільної інфраструктури". Він додав, що саме реальне та довге припинення вогню повинно стати першим кроком до надійного й тривалого миру.

"Зараз, після Великодня, увесь світ бачить справжню проблематику – справжню причину того, чому бойові дії тривають. Саме Росія є джерелом війни. Саме з Москви має прийти реальний наказ російській армії на припинення вогню, і якщо такого жорсткого російського наказу на тишу немає – немає й тиші", – розповів президент.

Зеленський зауважив, що на Великдень не було повітряних тривог, а на деяких ділянках фронту була тиша: "Отже, це можливо – можливо, коли саме Росія йде на зменшення вбивств". Водночас голова держави наголосив, що 20 квітня всеодно відбувалися російські штурмові дії, удари та обстріли й були втрати, у тому числі серед цивільних.

Уже 21 квітня російських ударів стало ще більше – лише на 13:00 було зафіксовано майже 3000 обстрілів, штурмів та інших ударів, розповів президент.

"Було застосування російських ракет, "шахедів", майже 90 авіабомб, застосування важкого озброєння, дронів. Російські атаки тривають по всьому фронту. Ввечері очікую на нову доповідь головкома Сирського", – зазначив Зеленський.

Також він розповів, що під час попередньої зустрічі у Парижі та майбутніх переговорів у Лондоні українська делегація має першочергове завдання щодо безумовного припинення вогню: "Саме це має бути початком".

"Мир приходить у тиші. І тільки коли є справжня тиша й коли люди довіряють усьому процесу перемовин, тоді можуть розв’язуватися фундаментальні питання", – підсумував він.

20 квітня президент Зеленський запропонував Росії відмовитися від будь-яких ударів дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі на щонайменше 30 діб із можливістю продовження. За його словами, попри порушення росіянами "Великоднього перемир'я" на фронті, на день було досягнуто тиші у небі.

Проте вже вночі Росія вдарила по Україні трьома ракетами та 96 дронами різних типів. Протиповітряна оборона збила 42 ворожі БпЛА.

Диктатор Путін заявив, що країна-агресорка "проаналізує та ухвалить відповідне рішення" щодо пропозиції Зеленського й нібито готова до обговорень напряму з Україною. Водночас тиран знову спробував виправдати російські удари по цивільних.