Россияне запустили по Украине 149 дронов: есть последствия в шести областях

Последствия атаки (Фото: Одесская областная прокуратура)

В ночь на 27 апреля россияне атаковали Украину почти полутора сотнями дронов, есть последствия в шести областях. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

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С 21:00 26 апреля оккупанты атаковали украинские регионы 149 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами. Районы пусков – Курск, Брянск, Орел и Приморско-Ахтарск.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание 57 ударных БпЛА на востоке, севере, юге и в центре страны. Еще 67 вражеских беспилотников-имитаторов локационно утрачены (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Житомирская, Днепропетровская, Одесская, Сумская, Донецкая и Черкасская области.

В городе Павлоград Днепропетровской области из-за атаки погиб мужчина. Также ранения получила 14-летняя девушка.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в Житомире из-за атаки пострадал один человек (острая реакция на стресс). В городе возникли пожары по разным адресам. Горели складское здание и сухая трава. Также повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили в регионе 15 российских БпЛА.

По его словам, обошлось без пострадавших. По предварительным данным, и без ущерба от обломков. Обследование территории продолжается.

Одесская областная прокуратура сообщила, что в Одесском районе из-за дроновой атаки РФ повреждены трехэтажный дом и автомобили. Пострадала 35-летняя местная жительница, ее госпитализировали.

Фото: Одесская областная прокуратура

Фото: Одесская областная прокуратура

Полиция Сумской области сообщила, что оккупанты ударили дронами по одному из сел Краснопольской общины Сумского района. Зафиксировано пять мест попаданий БпЛА.

Предварительно, в результате ударов пострадала 85-летняя женщина, ее госпитализировали. Кроме того, повреждены двухэтажный дом, четыре частных дома и автомобиль.

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция