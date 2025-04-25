РФ ударила по Украине 103 дронами. Есть погибшая и разрушения, пострадал спасатель – фото

В результате атаки возникли пожары зданий и авто, есть разрушения и жертвы

Удар по Павлограду (Фото: ГСЧС)

В ночь на 25 апреля Россия атаковала Украину 103 дронами разных типов, в том числе "шахедами". Противовоздушная оборона уничтожила 41 вражеский дрон, есть последствия в нескольких регионах, сообщают Воздушные силы Украины.

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Враг запускал БпЛА из направлений городов Курск, Брянск, Орел. По состоянию на 08:30 подтверждены сбивания 41 "шахеда" и других типов дронов на востоке, севере и в центре страны. Еще 40 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий.

В результате российской атаки пострадали Харьковская, Сумская, Черкасская, Донецкая и Днепропетровская области.

В Днепропетровской области оккупанты атаковали Павлоград дронами, загорелся, в частности, жилой многоквартирный дом. Известно о трех погибших, среди которых ребенок, и 10 пострадавших.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям отметили, что в результате повторного вражеского удара получил ранение спасатель. Горели также автомобили.

В Синельниковском и Самаровском районах из-за российских атак возникли пожары на предприятиях. В настоящее время пожарные ликвидируют возгорания.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

В Харькове, по данным главы областной военной администрации Олега Синегубова, в результате обстрела "шахедом" повреждены четыре здания ресторанного комплекса.

В Ахтырской общине Сумской области ранен человек, зафиксировано семь взрывов, сообщили в ОВА. В результате атаки повреждено учебное заведение и остекление окон в пятиэтажном жилом доме, взрывной волной повреждены нежилые помещения.

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что в регионе было уничтожено 16 дронов. По предварительной информации, в Золотоношской общине обломками БпЛА повреждены окна и крыши в двух жилых домах и нескольких хозяйственных постройках, а также автомобиль. Информация о пострадавших не поступала.