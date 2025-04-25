Россия атаковала многоэтажку в Павлограде: убила трех человек, в том числе ребенка
Россия массированно атаковала Днепропетровскую область беспилотниками, в результате чего в Павлограде погибли три человека. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.
Из-за атаки РФ в Павлограде возникло несколько возгораний, в том числе в многоэтажке.
По состоянию на 07:40 было известно о погибшей 76-летней женщине и восьми пострадавших, один человек в тяжелом состоянии.
В 08:10 количество погибших выросло до двух. Еще шесть человек госпитализированы. Одна пациентка "тяжелая", остальная – в состоянии средней тяжести.
Еще двум людям медпомощь оказали на месте. Среди них – 15-летняя девочка.
В 08:33 Лысак сообщил, что уже трое погибших, среди них один ребенок. Аварийно-спасательные работы продолжаются.
Также в результате российской атаки БпЛА в Синельниковском и Самаровском районах Днепропетровской области возникли пожары на территории предприятий.
11 БпЛА над областью уничтожили защитники неба.
- 23 апреля российские оккупанты нанесли удар беспилотником по Марганцу Никопольского района. Жертвами атаки стали девять человек.
- В ОВА уточнили, что оккупанты ударили по автобусу с работниками предприятия. ГСЧС сообщила, что это был вражеский FPV-дрон.
- С того же дня в Марганце объявлен трехдневный траур.