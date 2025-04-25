Россия атаковала многоэтажку в Павлограде: убила трех человек, в том числе ребенка

В ночь на 25 апреля Россия устроила массированную дроновую атаку на Днепропетровскую область

Фото: Telegram-канал Сергея Лысака

Россия массированно атаковала Днепропетровскую область беспилотниками, в результате чего в Павлограде погибли три человека. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

Из-за атаки РФ в Павлограде возникло несколько возгораний, в том числе в многоэтажке.

По состоянию на 07:40 было известно о погибшей 76-летней женщине и восьми пострадавших, один человек в тяжелом состоянии.

В 08:10 количество погибших выросло до двух. Еще шесть человек госпитализированы. Одна пациентка "тяжелая", остальная – в состоянии средней тяжести.

Еще двум людям медпомощь оказали на месте. Среди них – 15-летняя девочка.

В 08:33 Лысак сообщил, что уже трое погибших, среди них один ребенок. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Также в результате российской атаки БпЛА в Синельниковском и Самаровском районах Днепропетровской области возникли пожары на территории предприятий.

11 БпЛА над областью уничтожили защитники неба.