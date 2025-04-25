Росія атакувала багатоповерхівку в Павлограді: вбила трьох людей, зокрема дитину
Росія масовано атакувала Дніпропетровську область безпілотниками, внаслідок чого у Павлограді загинули три людини. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Через атаку РФ у Павлограді виникло кілька займань, зокрема у багатоповерхівці.
Станом на 07:40 було відомо про загиблу 76-річну жінку і вісьмох постраждалих, одна людина у важкому стані.
О 08:10 кількість загиблих зросла до двох. Ще шістьох людей ушпиталили. Одна пацієнтка "важка", решта – у стані середньої тяжкості.
Ще двом людям меддопомогу надали на місці. Серед них – 15-річна дівчина.
О 08:33 Лисак повідомив, що вже троє загиблих, серед них одна дитина. Аварійно-рятувальні роботи тривають.
Також внаслідок російської атаки БпЛА у Синельниківському та Самарівському районах Дніпропетровської області виникли пожежі на території підприємств.
11 БпЛА над областю знищили захисники неба.
- 23 квітня російські окупанти завдали удару безпілотником по Марганцю Нікопольського району. Жертвами атаки стали дев’ятеро людей.
- В ОВА уточнили, що окупанти вдарили по автобусу з працівниками підприємства. ДСНС повідомила, що це був ворожий FPV-дрон.
- З того самого дня у Марганці оголошено триденну жалобу.