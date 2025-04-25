Росія атакувала багатоповерхівку в Павлограді: вбила трьох людей, зокрема дитину

У ніч проти 25 квітня Росія влаштувала масовану дронову атаку на Дніпропетровщину

Фото: Telegram-канал Сергія Лисака

Росія масовано атакувала Дніпропетровську область безпілотниками, внаслідок чого у Павлограді загинули три людини. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Через атаку РФ у Павлограді виникло кілька займань, зокрема у багатоповерхівці.

Станом на 07:40 було відомо про загиблу 76-річну жінку і вісьмох постраждалих, одна людина у важкому стані.

О 08:10 кількість загиблих зросла до двох. Ще шістьох людей ушпиталили. Одна пацієнтка "важка", решта – у стані середньої тяжкості.

Ще двом людям меддопомогу надали на місці. Серед них – 15-річна дівчина.

О 08:33 Лисак повідомив, що вже троє загиблих, серед них одна дитина. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Також внаслідок російської атаки БпЛА у Синельниківському та Самарівському районах Дніпропетровської області виникли пожежі на території підприємств.

11 БпЛА над областю знищили захисники неба.