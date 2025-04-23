У Марганці оголосили триденну жалобу за загиблими через удар Росії по автобусу

Кількість постраждалих через російську атаку збільшилась до 54 людей, заявили в ОВА

Наслідки атаки (Фото: ДСНС)

У Марганці Дніпропетровської області оголосили жалобу за загиблими внаслідок російського дронового удару по автобусу. Про це повідомив глава Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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За його словами, відсьогодні Марганець у триденній жалобі за дев’ятьма загиблими.

Також Лисак заявив, що кількість постраждалих через російський удар зросла до 54 людей. 31 пацієнт все ще в лікарні. Решта травмованих лікуються амбулаторно.

Глава ОВА уточнив, що четверо людей перебувають у тяжкому стані.

23 квітня російські окупанти завдали удару безпілотником по Марганцю Нікопольського району. Жертвами атаки стали дев’ять людей.

В ОВА уточнили, що окупанти вдарили по автобусу з працівниками підприємства. ДСНС повідомила, що це був ворожий FPV-дрон.