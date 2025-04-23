Росія запустила по Україні 134 безпілотники: є наслідки на землі

Зі 134 запущених окупантами дронів збито або локаційно втрачено все, крім 20 БпЛА

Пожежа у Броварах через атаку російських БпЛА (Фото: ДСНС)

З вечора 22 квітня і в ніч проти 23-го Росія запустила по Україні 134 безпілотники різних типів. Повітряні сили Збройних Сил України повідомили про наслідки у шести областях.

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Станом на 09:30 підтверджено збиття 67 "шахедів" і БпЛА інших типів на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

47 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Полтавщина, Одещина, Дніпропетровщина, Донеччина та Запоріжжя.

Повітряні сили не пишуть про наслідки на Київщині, проте у Броварах через падіння уламків ворожого БпЛА виникла пожежа в готельно-ресторанному комплексі – дві будівлі знищено. Пошкоджено ще сім приватних будинків.

У двох районах Полтави під ворожими атаками опинилася виключно цивільна інфраструктура міста. Пошкоджено житлові будинки, підприємства, склади і гаражі.

Також під прицілом росіян була цивільна інфраструктура передмістя Одеси. Внаслідок удару спалахнула низка пожеж.

В Харкові вночі було щонайменше три вибухи, внаслідок атаки РФ є руйнування і пожежі.

Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров не повідомив про наслідки атаки БпЛА на обласний центр, проте написав, що протягом минулої доби 209 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Лобкове, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

Глава Донецької ОВА Вадим Філашкін теж опублікував зведення щодо обстрілів, проте не конкретизував, в яких випадках про яку зброю йде мова. Внаслідок російських атак є руйнування, пошкодження і поранені. У Покровському районі загинула людина.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що через атаку БпЛА в Раївській громаді Синельниківського району постраждали двоє чоловіків – 40 та 48 років.

Також був російський удар FPV-дроном-камікадзе по автобусу в Марганці, через що загинули дев'ять людей, ще понад 30 – постраждали.