Россия запустила по Украине 134 беспилотника: есть последствия на земле

Из 134 запущенных оккупантами дронов сбито или локационно потеряно все, кроме 20 БпЛА

Пожар в Броварах из-за атаки российских БпЛА (Фото: ГСЧС)

С вечера 22 апреля и в ночь на 23-е Россия запустила по Украине 134 беспилотника разных типов. Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщили о последствиях в шести областях.

По состоянию на 09:30 подтверждено уничтожение 67 "шахедов" и БпЛА других типов на востоке, севере, юге и в центре страны.

47 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Харьковская, Полтавская, Одесская, Днепропетровская, Донецкая области и Запорожье.

Воздушные силы не пишут о последствиях в Киевской области, однако в Броварах из-за падения обломков вражеского БпЛА возник пожар в гостинично-ресторанном комплексе – два здания уничтожены. Повреждены еще семь частных домов.

В двух районах Полтавы под вражескими атаками оказалась исключительно гражданская инфраструктура города. Повреждены жилые дома, предприятия, склады и гаражи.

Также под прицелом россиян находилась гражданская инфраструктура пригорода Одессы. В результате удара вспыхнул ряд пожаров.

В Харькове ночью было по меньшей мере три взрыва, в результате атаки РФ есть разрушения и пожары.

Руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров не сообщил о последствиях атаки БпЛА на областной центр, однако написал, что за прошедшие сутки 209 БпЛА разной модификации атаковали Беленькое, Лобковое, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное и Новодаровку.

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин тоже опубликовал сводку по обстрелам, однако не конкретизировал, в каких случаях о каком оружии идет речь. В результате российских атак есть разрушения, повреждения и раненые. В Покровском районе погиб человек.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что из-за атаки БпЛА в Раевской общине Синельниковского района пострадали двое мужчин – 40 и 48 лет.

Также был российский удар FPV-дроном-камикадзе по автобусу в Марганце, из-за чего погибли девять человек, еще более 30 – пострадали.