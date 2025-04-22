Россия в течение дня 22 апреля запустила по Украине 77 дронов: фото последствий атаки

От атаки врага пострадали Запорожье и Харьков, есть погибшая

Атака по Запорожью (Фото: ГСЧС)

С 08:00 22 апреля и в течение дня россияне атаковали Украину 77 дронами разных типов. Противовоздушная оборона смогла уничтожить 38 вражеских БпЛА, пострадали три региона, сообщили в воздушных силах Украины.

Враг запускал дроны с направлений городов Курск, Брянск и Приморско-Ахтарск.

По состоянию на 18:00 подтверждена ликвидация 38 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны. Еще 31 вражеский беспилотник-имитатор был локационно потерян без негативных последствий.

Помимо этого россияне в течение суток выпустили по территории Украины более 130 управляемых авиабомб, одна из которых попала в многоэтажку в Запорожье. В результате атаки 69-летняя женщина погибла, еще 26 человек были ранены – среди них мальчики 14 и четырех лет.

Фото: ГСЧС Запорожской области

Фото: ГСЧС Запорожской области

Фото: ГСЧС Запорожской области

Кроме Запорожья пострадали Харьковская и Черниговская области.

Около 13:00 враг ударил дронами по Харькову. По данным мэра Игоря Терехова, по городу было запущено 14 БпЛА. По состоянию на 17:15 известно о 10 раненых.

По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, дроны были запущены по четырем районам города: Шевченковскому, Киевскому, Новобаварскому и Слободскому. На местах вспыхнули пожары.

Фото: ГСЧС Харьковской области

Фото: ГСЧС Харьковской области