Россия в течение дня 22 апреля запустила по Украине 77 дронов: фото последствий атаки
С 08:00 22 апреля и в течение дня россияне атаковали Украину 77 дронами разных типов. Противовоздушная оборона смогла уничтожить 38 вражеских БпЛА, пострадали три региона, сообщили в воздушных силах Украины.
Враг запускал дроны с направлений городов Курск, Брянск и Приморско-Ахтарск.
По состоянию на 18:00 подтверждена ликвидация 38 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны. Еще 31 вражеский беспилотник-имитатор был локационно потерян без негативных последствий.
Помимо этого россияне в течение суток выпустили по территории Украины более 130 управляемых авиабомб, одна из которых попала в многоэтажку в Запорожье. В результате атаки 69-летняя женщина погибла, еще 26 человек были ранены – среди них мальчики 14 и четырех лет.
Кроме Запорожья пострадали Харьковская и Черниговская области.
Около 13:00 враг ударил дронами по Харькову. По данным мэра Игоря Терехова, по городу было запущено 14 БпЛА. По состоянию на 17:15 известно о 10 раненых.
По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, дроны были запущены по четырем районам города: Шевченковскому, Киевскому, Новобаварскому и Слободскому. На местах вспыхнули пожары.
- Ночью 22 апреля россияне атаковали Украину 54 БПЛА. Сообщалось о последствиях в двух областях.
- Также Россия массированно атаковала густонаселенный район Одессы ударными БПЛА поздно вечером 21 апреля.