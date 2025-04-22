Росія протягом дня 22 квітня запустила по Україні 77 дронів: фото наслідків атаки
З 08:00 22 квітня та протягом дня росіяни атакували Україну 77 дронами різних типів. Протиповітряна оборона змогла знищити 38 ворожих БпЛА, постраждали три регіони, повідомили в Повітряних Силах України.
Ворог запускав дрони з напрямків міст Курськ, Брянськ та Приморсько-Ахтарськ.
Станом на 18:00 підтверджено збиття 38 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. Ще 31 ворожий безпілотник-імітатор був локаційно втрачений без негативних наслідків.
Окрім цього росіяни протягом доби випустили по території України понад 130 керованих авіабомб, одна з яких влучила у багатоповерхівку в Запоріжжі. Внаслідок атаки 69-річна жінка загинула, ще 26 осіб були поранені – серед них хлопчики 14 та чотирьох років.
Окрім Запоріжжя постраждали також Харківська та Чернігівська області.
Близько 13:00 ворог вдарив дронами по Харкову. За даними мера Ігоря Терехова, по місту було запущено 14 БпЛА. Станом на 17:15 відомо про 10 поранених.
За інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, дрони було запущено по чотирьох районах міста: Шевченківському, Київському, Новобаварському і Слобідському. На місцях спалахнули пожежі.
- Вночі 22 квітня росіяни атакували Україну 54 БпЛА. Повідомлялося про наслідки у двох областях.
- Також Росія масовано атакувала густонаселений район Одеси ударними БпЛА пізно ввечері 21 квітня.