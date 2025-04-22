Росія протягом дня 22 квітня запустила по Україні 77 дронів: фото наслідків атаки

Від атаки ворога постраждали Запоріжжя та Харків, є загибла

Атака по Запоріжжю (Фото: ДСНС)

З 08:00 22 квітня та протягом дня росіяни атакували Україну 77 дронами різних типів. Протиповітряна оборона змогла знищити 38 ворожих БпЛА, постраждали три регіони, повідомили в Повітряних Силах України.

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Ворог запускав дрони з напрямків міст Курськ, Брянськ та Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 18:00 підтверджено збиття 38 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. Ще 31 ворожий безпілотник-імітатор був локаційно втрачений без негативних наслідків.

Окрім цього росіяни протягом доби випустили по території України понад 130 керованих авіабомб, одна з яких влучила у багатоповерхівку в Запоріжжі. Внаслідок атаки 69-річна жінка загинула, ще 26 осіб були поранені – серед них хлопчики 14 та чотирьох років.

Фото: ДСНС Запорізької області

Фото: ДСНС Запорізької області

Фото: ДСНС Запорізької області

Окрім Запоріжжя постраждали також Харківська та Чернігівська області.

Близько 13:00 ворог вдарив дронами по Харкову. За даними мера Ігоря Терехова, по місту було запущено 14 БпЛА. Станом на 17:15 відомо про 10 поранених.

За інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, дрони було запущено по чотирьох районах міста: Шевченківському, Київському, Новобаварському і Слобідському. На місцях спалахнули пожежі.

Фото: ДСНС Харківської області

Фото: ДСНС Харківської області