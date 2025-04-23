В Броварах из-за БпЛА россиян горел гостинично-ресторанный комплекс – фото, видео

В Киевской области в результате падения обломков вражеского дрона загорелись здания комплекса отдыха

Фото: ГСЧС

В ночь на 23 апреля Россия в очередной раз атаковала Украину ударными беспилотниками, в частности, есть последствия в Броварском районе Киевской области. Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

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Спасатели ликвидировали последствия в Броварском районе – там в результате падения обломков вражеского БпЛА возник пожар в гостинично-ресторанном комплексе. Горели два отдельно стоящих здания.

Обошлось без пострадавших.

Киевская областная военная администрация сообщала в 01:00, что в воздушном пространстве зафиксированы БпЛА и украинские силы противовоздушной обороны работают по целям.

Также в результате российского террора беспилотниками есть последствия в Полтаве, Одессе и Харькове.

ДОПОЛНЕНО В 08:30. Мэр Броваров Игорь Сапожко уточнил, что разрушения коснулись райцентра. Пожары возникли на территории заведения общественного питания. Также повреждены, предварительно, четыре дома в частном секторе.

В результате взрыва было разрушено складское помещение, бетонный забор, выбиты стекла, двери и кровля, огнем уничтожено хозяйственное сооружение.

Фото: Facebook Игоря Сапожко

Фото: Facebook Игоря Сапожко

Фото: Facebook Игоря Сапожко

Фото: Facebook Игоря Сапожко

ДОПОЛНЕНО В 09:00. По состоянию на 08:35 в Броварском районе повреждены семь частных домов, хозяйственная постройка и складское помещение, передает Нацполиция. В результате пожара уничтожены два деревянных здания ресторанного комплекса.