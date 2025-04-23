В Марганце объявили трехдневный траур по погибшим из-за удара России по автобусу
В Марганце Днепропетровской области объявили траур по погибшим в результате российского дронового удара по автобусу. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
По его словам, с сегодняшнего дня Марганец в трехдневном трауре по девяти погибшим.
Также Лысак заявил, что количество пострадавших из-за российского удара возросло до 54 человек. 31 пациент все еще находится в больнице. Остальные травмированные лечатся амбулаторно.
Глава ОВА уточнил, что четыре человека находятся в тяжелом состоянии.
- 23 апреля российские оккупанты нанесли удар беспилотником по Марганцу Никопольского района. Жертвами атаки стали девять человек.
- В ОВА уточнили, что оккупанты ударили по автобусу с работниками предприятия. ГСЧС сообщила, что это был вражеский FPV-дрон.