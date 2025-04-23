В Марганце объявили трехдневный траур по погибшим из-за удара России по автобусу

Число пострадавших из-за российской атаки увеличилось до 54 человек, заявили в ОВА

Последствия атаки (Фото: ГСЧС)

В Марганце Днепропетровской области объявили траур по погибшим в результате российского дронового удара по автобусу. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, с сегодняшнего дня Марганец в трехдневном трауре по девяти погибшим.

Также Лысак заявил, что количество пострадавших из-за российского удара возросло до 54 человек. 31 пациент все еще находится в больнице. Остальные травмированные лечатся амбулаторно.

Глава ОВА уточнил, что четыре человека находятся в тяжелом состоянии.

23 апреля российские оккупанты нанесли удар беспилотником по Марганцу Никопольского района. Жертвами атаки стали девять человек.

В ОВА уточнили, что оккупанты ударили по автобусу с работниками предприятия. ГСЧС сообщила, что это был вражеский FPV-дрон.