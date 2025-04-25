Росія вдарила по Україні 103 дронами. Є загибла та руйнування, постраждав рятувальник – фото

Внаслідок атаки виникли пожежі будівель та авто, є руйнування та жертви

Удар по Павлограду (Фото: ДСНС)

У ніч проти 25 квітня Росія атакувала Україну 103 дронами різних типів, зокрема "шахедами". Протиповітряна оборона знищила 41 ворожий дрон, є наслідки в кількох регіонах, повідомляють Повітряні сили Україні.

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Ворог запускав БпЛА з напрямків міст Курськ, Брянськ, Орел. Станом на 08:30 підтверджено збиття 41 "шахеду" та інших типів дронів на сході, півночі та в центрі країни. Ще 40 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Через російську атаку постраждали Харківська, Сумська, Черкаська, Донецька та Дніпропетровська області.

У Дніпропетровській області окупанти атакували Павлоград дронами, загорівся, зокрема, житловий багатоквартирний будинок. Відомо про трьох загиблих, серед яких дитина, та 10 постраждалих.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій зазначили, що внаслідок повторного ворожого удару отримав поранення рятувальник. Горіли також автомобілі.

У Синельниківському та Самарівському районах через російські атаки виникли пожежі на підприємствах. Наразі надзвичайники ліквідовують займання.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

В Харкові, за даними голови обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, внаслідок обстрілу "шахедом" пошкоджено чотири будівлі ресторанного комплексу.

В Охтирській громаді Сумської області поранено людину, зафіксовано сім вибухів, повідомили в ОВА. Внаслідок атаки пошкоджено навчальний заклад та скління вікон у п’ятиповерховому житловому будинку, вибуховою хвилею пошкоджено нежитлові приміщення.

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що в регіоні було знищено 16 дронів. За попередньою інформацією, у Золотоніській громаді уламками БпЛА пошкоджено вікна та дахи у двох житлових будинках і кількох господарських спорудах, а також автомобіль. Інформація про постраждалих не надходила.