Россия ударила по Украине "Ониксом", Х-31 и 114 беспилотниками, погибший

Российская ракета "Оникс" (Фото: wikipedia)

В ночь на 26 апреля 2025 года (с 22.00 25 апреля) Россия атаковала Украину противокорабельной ракетой "Оникс", двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П и 114 беспилотниками разных типов. Об этом сообщили воздушные силы Вооруженных сил Украины.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Атаки беспилотников происходили из районов русских городов Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск.

Подтверждены избиения 66 ударных БпЛА типа "шахед" и беспилотников других типов на востоке, севере, юге и в центре страны.

31 вражеский беспилотник-имитатор — локационно потерян без негативных последствий.

В результате вражеской атаки пострадали Кировоградщина, Харьковщина, Киевщина и Днепропетровщина.

В частности, в результате попадания ударного беспилотника в многоэтажку города Каменское Днепропетровской области погиб мужчина. Пострадали четыре человека: 11-летняя девочка и три женщины, одна из которых находится в тяжелом состоянии.

В Харькове один из БПЛА попал возле многоэтажки в Шевченковском районе города. Пострадал 14-летний молодой человек. У него острая реакция на стресс.