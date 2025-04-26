Россия ударила по Украине "Ониксом", Х-31 и 114 беспилотниками, погибший
В ночь на 26 апреля 2025 года (с 22.00 25 апреля) Россия атаковала Украину противокорабельной ракетой "Оникс", двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П и 114 беспилотниками разных типов. Об этом сообщили воздушные силы Вооруженных сил Украины.
Атаки беспилотников происходили из районов русских городов Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск.
Подтверждены избиения 66 ударных БпЛА типа "шахед" и беспилотников других типов на востоке, севере, юге и в центре страны.
31 вражеский беспилотник-имитатор — локационно потерян без негативных последствий.
В результате вражеской атаки пострадали Кировоградщина, Харьковщина, Киевщина и Днепропетровщина.
В частности, в результате попадания ударного беспилотника в многоэтажку города Каменское Днепропетровской области погиб мужчина. Пострадали четыре человека: 11-летняя девочка и три женщины, одна из которых находится в тяжелом состоянии.
В Харькове один из БПЛА попал возле многоэтажки в Шевченковском районе города. Пострадал 14-летний молодой человек. У него острая реакция на стресс.
- 24 апреля Россия ударила по Павлограду, Киеву, Запорожью и 24 раза – по Харькову. Враг запустил "Калибры", "Искандеры", Х-101, дроны - всего 70 ракет и 145 БпЛА.
- В ночь на 25 апреля Россия атаковала Украину 103 дронами разных типов, в том числе "шахедами". Противовоздушная оборона уничтожила 41 вражеский дрон, есть последствия в нескольких регионах.