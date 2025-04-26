Російський безпілотник поцілив у девʼятиповерхівку у Камʼянському, є постраждалі
Камʼянське (Фото: соцмережі)

У ніч проти 26 квітня Росія атакувала ударними безпілотниками Камʼянське Дніпропетровської області, є поранені. Про це повідомив очільник Дніпропетровської військової адміністрації Сергій Лисак.

Один з ворожих БпЛА поцілив у житлову девʼятиповерхівку. На місці виникла пожежа.

Попередньо, постраждали три людини, серед них – дитина.

  • 23 квітня російські окупанти завдали удару безпілотником по Марганцю Нікопольського району. Жертвами атаки стали дев’ятеро людей.
  • В ОВА уточнили, що окупанти вдарили по автобусу з працівниками підприємства. ДСНС повідомила, що це був ворожий FPV-дрон.
  • З того самого дня у Марганці оголошено триденну жалобу.
  • 26 квітня Росія масовано атакувала Дніпропетровську область безпілотниками, внаслідок чого у Павлограді загинули три людини. 
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