Російський безпілотник поцілив у девʼятиповерхівку у Камʼянському, є постраждалі
У ніч проти 26 квітня Росія атакувала ударними безпілотниками Камʼянське Дніпропетровської області, є поранені. Про це повідомив очільник Дніпропетровської військової адміністрації Сергій Лисак.
Один з ворожих БпЛА поцілив у житлову девʼятиповерхівку. На місці виникла пожежа.
Попередньо, постраждали три людини, серед них – дитина.
- 23 квітня російські окупанти завдали удару безпілотником по Марганцю Нікопольського району. Жертвами атаки стали дев’ятеро людей.
- В ОВА уточнили, що окупанти вдарили по автобусу з працівниками підприємства. ДСНС повідомила, що це був ворожий FPV-дрон.
- З того самого дня у Марганці оголошено триденну жалобу.
- 26 квітня Росія масовано атакувала Дніпропетровську область безпілотниками, внаслідок чого у Павлограді загинули три людини.