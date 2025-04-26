Російський безпілотник поцілив у девʼятиповерхівку у Камʼянському, є постраждалі

По попереднім даним, постраждали три людини

Камʼянське (Фото: соцмережі)

У ніч проти 26 квітня Росія атакувала ударними безпілотниками Камʼянське Дніпропетровської області, є поранені. Про це повідомив очільник Дніпропетровської військової адміністрації Сергій Лисак.

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Один з ворожих БпЛА поцілив у житлову девʼятиповерхівку. На місці виникла пожежа.

Попередньо, постраждали три людини, серед них – дитина.