Российский беспилотник попал в девятиэтажку в Каменском, есть пострадавшие
Каменское (Фото: соцсети)

В ночь на 26 апреля Россия атаковала ударными беспилотниками Каменское Днепропетровской области, есть раненые. Об этом сообщил глава Днепропетровской военной администрации Сергей Лысак.

Один из вражеских БПЛА попал в жилую девятиэтажку. На месте возник пожар.

Предварительно пострадали три человека, среди них – ребенок.

  • 23 апреля российские окупанты нанесли удар беспилотником по Марганцу Никопольского района. Жертвами атаки стали девять человек.
  • В ОВА уточнили, что оккупанты ударили по автобусу с работниками предприятия. ГСЧС сообщила, что это был враждебный FPV-дрон.
  • С того же дня в Марганце объявлен трехдневный траур.
  • 26 апреля Россия массированно атаковала Днепропетровскую область беспилотниками, в результате чего в Павлограде погибли три человека.
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