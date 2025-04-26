Российский беспилотник попал в девятиэтажку в Каменском, есть пострадавшие

По предварительным данным, пострадали три человека

Каменское (Фото: соцсети)

В ночь на 26 апреля Россия атаковала ударными беспилотниками Каменское Днепропетровской области, есть раненые. Об этом сообщил глава Днепропетровской военной администрации Сергей Лысак.

Один из вражеских БПЛА попал в жилую девятиэтажку. На месте возник пожар.

Предварительно пострадали три человека, среди них – ребенок.