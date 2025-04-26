Российский беспилотник попал в девятиэтажку в Каменском, есть пострадавшие
В ночь на 26 апреля Россия атаковала ударными беспилотниками Каменское Днепропетровской области, есть раненые. Об этом сообщил глава Днепропетровской военной администрации Сергей Лысак.
Один из вражеских БПЛА попал в жилую девятиэтажку. На месте возник пожар.
Предварительно пострадали три человека, среди них – ребенок.
- 23 апреля российские окупанты нанесли удар беспилотником по Марганцу Никопольского района. Жертвами атаки стали девять человек.
- В ОВА уточнили, что оккупанты ударили по автобусу с работниками предприятия. ГСЧС сообщила, что это был враждебный FPV-дрон.
- С того же дня в Марганце объявлен трехдневный траур.
- 26 апреля Россия массированно атаковала Днепропетровскую область беспилотниками, в результате чего в Павлограде погибли три человека.