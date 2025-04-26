Росія вдарила по Україні "Оніксом", Х-31 та 114 безпілотниками, є загиблий

Російська ракета "Онікс" (Фото: wikipedia)

У ніч на 26 квітня 2025 року (з 22.00 25 квітня) Росія атакувала Україну протикорабельною ракетою "Онікс", двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П та 114 безпілотниками різних типів. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.

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Атаки безпілотників відбувалися з районів російських міст Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ.

Підтверджено збиття 66 ударних БпЛА типу "шахед" та безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

31 ворожий безпілотник-імітатор локаційно втрачено без негативних наслідків.

Унаслідок ворожої атаки постраждали Кіровоградщина, Харківщина, Київщина та Дніпропетровщина.

Зокрема, унаслідок влучання ударного безпілотника у багатоповерхівку міста Камʼянське Дніпропетровської області загинув чоловік. Постраждали четверо людей: 11-річна дівчинка і три жінки, одна з яких перебуває у важкому стані.

У Харкові один з БпЛА влучив біля багатоповерхівки у Шевченківському районі міста. Постраждав 14-річний хлопець. У нього гостра реакція на стрес.