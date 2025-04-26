Росія вдарила по Україні "Оніксом", Х-31 та 114 безпілотниками, є загиблий
У ніч на 26 квітня 2025 року (з 22.00 25 квітня) Росія атакувала Україну протикорабельною ракетою "Онікс", двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П та 114 безпілотниками різних типів. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.
Атаки безпілотників відбувалися з районів російських міст Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ.
Підтверджено збиття 66 ударних БпЛА типу "шахед" та безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні та в центрі країни.
31 ворожий безпілотник-імітатор локаційно втрачено без негативних наслідків.
Унаслідок ворожої атаки постраждали Кіровоградщина, Харківщина, Київщина та Дніпропетровщина.
Зокрема, унаслідок влучання ударного безпілотника у багатоповерхівку міста Камʼянське Дніпропетровської області загинув чоловік. Постраждали четверо людей: 11-річна дівчинка і три жінки, одна з яких перебуває у важкому стані.
У Харкові один з БпЛА влучив біля багатоповерхівки у Шевченківському районі міста. Постраждав 14-річний хлопець. У нього гостра реакція на стрес.
- 24 квітня Росія вдарила по Павлограду, Києву, Запоріжжю і 24 рази – по Харкову. Ворог запустив "Калібри", "Іскандери", Х-101, дрони – загалом 70 ракет і 145 БпЛА.
- У ніч проти 25 квітня Росія атакувала Україну 103 дронами різних типів, зокрема "шахедами". Протиповітряна оборона знищила 41 ворожий дрон, є наслідки в кількох регіонах.