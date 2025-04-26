Харків атакували російські безпілотники, постраждала дитина

Харків (Фото: Depositphotos)

Вранці 26 квітня Росія атакувала Харків ударними безпілотниками, у місті пролунало понад п'ять вибухів.

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Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, один з БпЛА влучив у Шевченківському районі міста біля багатоповерхівки. Внаслідок удару пошкоджено балкони та вибиті вікна.

ДОПОВНЕНО О 07:35. Як повідомив Терехов, внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА у Шевченківському районі постраждала дитина. Попередньо, у неї акубаротравма.

ДОПОВНЕНО О 08:15. Як повідомив очільник Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов, внаслідок обстрілу Харкова постраждав 14-річний хлопець. У нього гостра реакція на стрес.