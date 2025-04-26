Харків атакували російські безпілотники, постраждала дитина
Вранці 26 квітня Росія атакувала Харків ударними безпілотниками, у місті пролунало понад п'ять вибухів.
Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, один з БпЛА влучив у Шевченківському районі міста біля багатоповерхівки. Внаслідок удару пошкоджено балкони та вибиті вікна.
ДОПОВНЕНО О 07:35. Як повідомив Терехов, внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА у Шевченківському районі постраждала дитина. Попередньо, у неї акубаротравма.
ДОПОВНЕНО О 08:15. Як повідомив очільник Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов, внаслідок обстрілу Харкова постраждав 14-річний хлопець. У нього гостра реакція на стрес.
- Вранці 18 квітня Росія вдарила ракетами по Харкову, зафіксовано влучання в багатоквартирні будинки.
- Після завершення пошуково-рятувальних робіт з'ясувалося, що одна людина загинула, 114 осіб постраждали, зокрема дев'ять дітей.
- 22 квітня РФ завдала масованого удару безпілотниками по Харкову вдень 22 квітня. Попередньо було відомо про одного постраждалого, згодом кількість збільшилася до дев'яти.
- Наступного дня у Харкові помер чоловік, якого було поранено під час масованої атаки російських безпілотників удень 22 квітня.