У Харкові помер чоловік, поранений під час масованої атаки "шахедами"

Медики добу боролися за його життя

Наслідки атаки на Харків вдень 22 квітня (Фото: ДСНС)

У Харкові помер чоловік, якого було поранено під час масованої атаки російських безпілотників удень 22 квітня. Про це повідомив очільник Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов.

Чоловік отримав тяжкі поранення, медики добу боролися за його життя, написав Синєгубов.

Харків другий день поспіль перебуває під атакою російських БпЛА.

Вдень 22 квітня ворог вдарив 13 "шахедами", внаслідок чого здобули поранення дев'ятеро людей.

Вночі 23 квітня, як повідомив мер міста Ігор Терехов, було зафіксовано шість ударів "шахедами" по місту. За попередньою інформацією, усі влучання сталися в Новобаварському районі. Без жертв та постраждалих.

Окрім того, два дні ворог атакував Харків БпЛА "Молнія".

За даними Терехова, ввечері 22 квітня внаслідок падіння безпілотника цього типу у Салтівському районі зайнявся гараж, постраждалих не було.

Зранку 23 квітня "Молнія" атакувала багатоквартирний житловий будинок в Індустріальному районі. БпЛА влучив у технічний поверх, постраждалих не було.