В Харькове умер мужчина, раненный во время массированной атаки "шахедами"

Медики сутки боролись за его жизнь

Последствия атаки на Харьков днем 22 апреля (Фото: ГСЧС)

В Харькове скончался мужчина, раненный во время массированной атаки российских беспилотников днем 22 апреля. Об этом сообщил глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов.

Мужчина получил тяжелые ранения, медики сутки боролись за его жизнь, написал Синегубов.

Харьков второй день подряд находится под атакой российских БПЛА.

Днем 22 апреля враг ударил 13 "шахедами", в результате чего получили ранения девять человек.

Ночью 23 апреля, как сообщил мэр города Игорь Терехов, было зафиксировано шесть ударов "шахедами" по городу. По предварительной информации, все попадания произошли в Новобаварском районе. Без жертв и пострадавших.

Кроме того, два дня враг атаковал Харьков БПЛА "Молния".

По данным Терехова, вечером 22 апреля в результате падения беспилотника этого типа в Салтовском районе загорелся гараж, пострадавших не было.

Утром 23 апреля "Молния" атаковала многоквартирный жилой дом в Индустриальном районе. БпЛА попал в технический этаж, пострадавших не было.