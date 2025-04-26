Харьков атаковали российские беспилотники, пострадал ребенок
Харьков (Фото: Depositphotos)

Утром 26 апреля Россия атаковала Харьков ударными беспилотниками, в городе раздалось более пяти взрывов.

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, один из БпЛА попал в Шевченковском районе города возле многоэтажки. В результате удара повреждены балконы и выбиты окна.

ДОПОЛНЕНО В 07:35. Как сообщил Терехов, в результате падения обломков вражеского БпЛА в Шевченковском районе пострадал ребенок. Предварительно у него акубаротравма.

  • Утром 18 апреля Россия ударила ракетами по Харькову, зафиксировано попадание в многоквартирные дома.
  • После завершения поисково-спасательных работ выяснилось, что один человек погиб, 114 человек пострадали, в том числе девять детей.
  • 22 апреля РФ нанесла массированный удар беспилотникам по Харькову днем 22 апреля. Предварительно было известно об одном пострадавшем, впоследствии количество увеличилось до девяти.
  • На следующий день в Харькове скончался мужчина, который был ранен во время массированной атаки российских беспилотников днем 22 апреля.
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