Харьков атаковали российские беспилотники, пострадал ребенок
Утром 26 апреля Россия атаковала Харьков ударными беспилотниками, в городе раздалось более пяти взрывов.
Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, один из БпЛА попал в Шевченковском районе города возле многоэтажки. В результате удара повреждены балконы и выбиты окна.
ДОПОЛНЕНО В 07:35. Как сообщил Терехов, в результате падения обломков вражеского БпЛА в Шевченковском районе пострадал ребенок. Предварительно у него акубаротравма.
- Утром 18 апреля Россия ударила ракетами по Харькову, зафиксировано попадание в многоквартирные дома.
- После завершения поисково-спасательных работ выяснилось, что один человек погиб, 114 человек пострадали, в том числе девять детей.
- 22 апреля РФ нанесла массированный удар беспилотникам по Харькову днем 22 апреля. Предварительно было известно об одном пострадавшем, впоследствии количество увеличилось до девяти.
- На следующий день в Харькове скончался мужчина, который был ранен во время массированной атаки российских беспилотников днем 22 апреля.