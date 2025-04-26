Харьков атаковали российские беспилотники, пострадал ребенок

В городе прогремело несколько взрывов, повреждена многоэтажка

Харьков (Фото: Depositphotos)

Утром 26 апреля Россия атаковала Харьков ударными беспилотниками, в городе раздалось более пяти взрывов.

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Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, один из БпЛА попал в Шевченковском районе города возле многоэтажки. В результате удара повреждены балконы и выбиты окна.

ДОПОЛНЕНО В 07:35. Как сообщил Терехов, в результате падения обломков вражеского БпЛА в Шевченковском районе пострадал ребенок. Предварительно у него акубаротравма.