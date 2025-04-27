Россияне ударили БпЛА по Павлограду: убили мужчину и ранили 14-летнюю девушку
В ночь на 27 апреля россияне атаковали дронами Павлоград Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
По его словам, оккупанты в очередной раз атаковали регион ударными беспилотниками. Силы противовоздушной обороны уничтожили в области 13 дронов, но не обошлось без последствий.
Лысак рассказал, что из-за одной из атак в Павлограде погиб мужчина. Также пострадала 14-летняя девушка. Она находится под наблюдением врачей.
В городе повреждены два многоквартирных дома. В одном из зданий произошло возгорание.
Также, по данным главы ОВА, есть последствия в Вербковской общине Павлоградского района. Там БпЛА попал по сельскохозяйственному предприятию. Из-за удара россиян погибли 500 домашних животных.
- В ночь на 25 апреля Россия массированно атаковала Днепропетровскую область беспилотниками, в результате чего в Павлограде погибли три человека, еще 15 получили ранения.
- Тогда оккупанты уничтожили в городе базу медицинского добровольческого батальона "Госпитальеры".