Россияне ударили БпЛА по Павлограду: убили мужчину и ранили 14-летнюю девушку

В городе повреждены два многоквартирных дома, произошел пожар

Последствия атаки (Фото: Днепропетровская ОВА)

В ночь на 27 апреля россияне атаковали дронами Павлоград Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, оккупанты в очередной раз атаковали регион ударными беспилотниками. Силы противовоздушной обороны уничтожили в области 13 дронов, но не обошлось без последствий.

Лысак рассказал, что из-за одной из атак в Павлограде погиб мужчина. Также пострадала 14-летняя девушка. Она находится под наблюдением врачей.

В городе повреждены два многоквартирных дома. В одном из зданий произошло возгорание.

Также, по данным главы ОВА, есть последствия в Вербковской общине Павлоградского района. Там БпЛА попал по сельскохозяйственному предприятию. Из-за удара россиян погибли 500 домашних животных.

В ночь на 25 апреля Россия массированно атаковала Днепропетровскую область беспилотниками, в результате чего в Павлограде погибли три человека, еще 15 получили ранения.

Тогда оккупанты уничтожили в городе базу медицинского добровольческого батальона "Госпитальеры".