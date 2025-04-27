Росіяни вдарили БпЛА по Павлограду: вбили чоловіка й поранили 14-річну дівчину

У місті пошкоджено два багатоквартирні будинки, сталася пожежа

Наслідки атаки (Фото: Дніпропетровська ОВА)

У ніч проти 27 квітня росіяни атакували дронами Павлоград Дніпропетровської області. Про це повідомив глава Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, окупанти вкотре атакували регіон ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони знищили в області 13 дронів, але не минулося без наслідків.

Лисак розповів, що через одну з атак у Павлограді загинув чоловік. Також постраждала 14-річна дівчина. Вона перебуває під наглядом лікарів.

У місті пошкоджено два багатоквартирні будинки. Займання сталося в одній з будівель.

Також, за даними глави ОВА, є наслідки у Вербківській громаді Павлоградського району. Там БпЛА поцілив по сільськогосподарському підприємству. Через удар росіян загинуло 500 голів свійської худоби.

У ніч проти 25 квітня Росія масовано атакувала Дніпропетровську область безпілотниками, внаслідок чого у Павлограді загинули три людини, ще 15 дістали поранення.

Тоді окупанти знищили в місті базу медичного добровольчого батальйону "Госпітальєри".