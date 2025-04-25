Росія у Павлограді вщент знищила базу батальйону "Госпітальєри" – фото наслідків

Фото: Яна Зінкевич/Facebook

Російські окупаційні війська ударом по Павлограду уранці 25 квітня знищили базу медичного добровольчого батальйону "Госпітальєри". Про це у Facebook повідомила засновниця батальйону Яна Зінкевич.

"Росіяни обстріляли сьогодні вранці Павлоград. Загинули діти, загинули мирні люди, знищено мирні домівки. Знищено дощенту нашу базу батальйону з усім майном та технікою, що були в ній", – йдеться у повідомленні.

За словами Зінкевич, база "Госпітальєрів" у Павлограді прихистила не одного парамедика і військового. Крім того, вона була прихистком для переселенців, "для усіх жертв війни, зрештою, навіть для поранених тваринок знаходилось місце у нашому спільному домі".

Росія масовано атакувала Дніпропетровську область безпілотниками, внаслідок чого у Павлограді загинули три людини, ще 15 дістали поранення. Згодом у ДТЕК повідомили, що під час атаки загинув співробітник компанії, шахтар-комбайнер Олексій Хлібець з шахтоуправління ім. Героїв Космосу та його 15-річна донька Валерія.

Фото: Яна Зінкевич/Facebook

Фото: Яна Зінкевич/Facebook

Фото: Яна Зінкевич/Facebook