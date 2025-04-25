Розвідка Британії про масовану атаку РФ на Україну: Накопичили ракети під час "перемир'я"
У розвідці Великої Британії, коментуючи масовану атаку на Україну 24 квітня, висловили думку, що Росія накопичила ракети під час "енергетичного перемир'я".
Велика Британія вважає, що "нещодавнє 30-денне енергетичне перемир'я" дозволило Росії поповнити свої запаси, які до цього використовували лише двічі з початку березня".
"Відновлення запасів дає змогу стратегічній авіації перебувати в готовності до завдання подібних ударів практично без попередження, у зручний для Росії час, тоді як РФ продовжує вести звичайні ударні операції", – йдеться у повідомленні.
У ніч проти 24 квітня Росія влаштувала проти України масовану комбіновану атаку, запустивши "Калібри", "Іскандери", Х-101, дрони – загалом 70 ракет і 145 БпЛА. Найбільше постраждав Київ, де загинули 12 людей. Саме по столиці била ракета, ймовірно, північнокорейського виробництва. Йдеться про KN-23.
- 25 квітня у Києві оголосили днем жалоби.
- Зеленський заявив, що масований удар по Україні – це тиск Росії на США.
- Трамп звернувся, ймовірно, до Путіна і закликав того "зупинитися".
- Уранці 25 квітня було завершено пошуково-рятувальні роботи на місці російського ракетного удару по житловому будинку.