Разведка Британии о массированной атаке РФ на Украину: Накопили ракеты во время перемирия
В разведке Великобритании, комментируя массированную атаку на Украину 24 апреля, выразили мнение, что Россия накопила ракеты во время "энергетического перемирия".
Великобритания считает, что "недавнее 30-дневное энергетическое перемирие" позволило России пополнить свои запасы, которые до этого использовались только дважды с начала марта.
"Восстановление запасов позволяет стратегической авиации находиться в готовности к нанесению подобных ударов практически без предупреждения в удобное для России время, тогда как РФ продолжает вести обычные ударные операции", – говорится в сообщении.
В ночь на 24 апреля Россия устроила против Украины массированную комбинированную атаку, запустив "Калибры", "Искандеры", Х-101, дроны – в общей сложности 70 ракет и 145 БпЛА. Больше всего пострадал Киев, где погибли 12 человек. Именно по столице била ракета, вероятно, северокорейского производства. Речь идет о KN-23.
- 25 апреля в Киеве объявили днем траура.
- Зеленский заявил, что массированный удар по Украине – это давление России на США.
- Трамп обратился, вероятно, к Путину и призвал того "остановиться".
- Утром 25 апреля были завершены поисково-спасательные работы на месте российского ракетного удара по жилому дому.