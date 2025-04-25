Разведка Британии о массированной атаке РФ на Украину: Накопили ракеты во время перемирия

В ночь на 24 апреля Россия устроила против Украины массированную комбинированную атаку, запустив "Калибры", "Искандеры", Х-101, дроны

Последствия атаки РФ на Киев (Фото: МВД)

В разведке Великобритании, комментируя массированную атаку на Украину 24 апреля, выразили мнение, что Россия накопила ракеты во время "энергетического перемирия".

Великобритания считает, что "недавнее 30-дневное энергетическое перемирие" позволило России пополнить свои запасы, которые до этого использовались только дважды с начала марта.

"Восстановление запасов позволяет стратегической авиации находиться в готовности к нанесению подобных ударов практически без предупреждения в удобное для России время, тогда как РФ продолжает вести обычные ударные операции", – говорится в сообщении.

В ночь на 24 апреля Россия устроила против Украины массированную комбинированную атаку, запустив "Калибры", "Искандеры", Х-101, дроны – в общей сложности 70 ракет и 145 БпЛА. Больше всего пострадал Киев, где погибли 12 человек. Именно по столице била ракета, вероятно, северокорейского производства. Речь идет о KN-23.