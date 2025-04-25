Россия в Павлограде полностью уничтожила базу батальона "Госпитальеры" – фото последствий
Российские оккупационные войска ударом по Павлограду утром 25 апреля уничтожили базу медицинского добровольческого батальона "Госпитальеры". Об этом в Facebook сообщила основатель батальона Яна Зинкевич.
"Россияне обстреляли сегодня утром Павлоград. Погибли дети, погибли мирные люди, уничтожены мирные дома. Уничтожена полностью наша база батальона со всем имуществом и техникой, которые были в ней", – говорится в сообщении.
По словам Зинкевич, база "Госпитальеров" в Павлограде приютила не одного парамедика и военного. Кроме того, она была прибежищем для переселенцев, "для всех жертв войны, наконец, даже для раненых животных находилось место в нашем общем доме".
Россия массированно атаковала Днепропетровскую область беспилотниками, в результате чего в Павлограде погибли три человека, еще 15 получили ранения. Впоследствии в ДТЭК сообщили, что во время атаки погиб сотрудник компании, шахтер-комбайнер Алексей Хлебец из шахтоуправления им. Героев Космоса и его 15-летняя дочь Валерия.
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