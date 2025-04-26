Росіяни вбили трьох людей, поранили вісім у Донецькій області

Керована авіабомба (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Через російські атаки по Донеччині загинуло троє людей, поранено вісьмох осіб, повідомила обласна прокуратура.

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За даними слідства, об 11:35 загарбники скинули три авіабомби на Костянтинівку й поцілили по приватному сектору. 41-річний цивільний мешканець отримав тілесні ушкодження, несумісні з життям. Жінка 60 років та 50-річний місцевий отримали мінно-вибухову травму, осколкові поранення, перелом ребер та рвані рани.

Вдруге окупанти вдарили по місту о 12:18 – загинув 45-річний місцевий житель, мінно-вибухові травми та осколкові поранення отримали подружня пара віком 52 й 56 років і чоловік 56 років.

Правоохоронці встановили, що окупанти обстріляли Костянтинівку авіабомбами ФАБ-250 з універсальним модулем планерування та корекції.

ДОВІДКА УМПК збільшує дальність застосування авіабомб на десятки кілометрів. ФАБ-250 мають осколково-фугасну бойову частину вагою 99 кг. УМПК збільшує дальність застосування авіабомб на десятки кілометрів. ФАБ-250 мають осколково-фугасну бойову частину вагою 99 кг.

Окрім цього, росіяни атакували Покровський район – вдарили поблизу села Новоекономічне, через що загинув 55-річний чоловік. Водій легкової автівки та двоє пасажирів віком 40 та 64 років зазнали контузій і осколкових поранень, їм надано медичну допомогу.

Встановлюється тип озброєння, яке використали загарбники.

Правоохоронці розпочали розслідування за статтею про воєнні злочини. Максимальне покарання – довічне ув'язнення.

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate