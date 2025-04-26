Россияне убили троих человек, ранили восемь в Донецкой области
Из-за российских атак по Донетчине погибли три человека, ранены восемь человек, сообщила областная прокуратура.
По данным следствия, в 11:35 захватчики сбросили три авиабомбы на Константиновку и попали в частный сектор. 41-летний гражданский получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Женщина 60 лет и 50-летний местный житель получили минно-взрывную травму, осколочные ранения, перелом ребер и рваные раны.
Второй раз оккупанты ударили по городу в 12:18 – погиб 45-летний местный житель, минно-взрывные травмы и осколочные ранения получили супружеская пара в возрасте 52 и 56 лет и мужчина 56 лет.
Правоохранители установили, что оккупанты обстреляли Константиновку авиабомбами ФАБ-250 с универсальным модулем планирования и коррекции.
Кроме этого, россияне атаковали Покровский район – ударили вблизи села Новоэкономическое, из-за чего погиб 55-летний мужчина. Водитель легкового автомобиля и двое пассажиров в возрасте от 40 до 64 лет получили контузии и осколочные ранения, им оказана медицинская помощь
Устанавливается тип вооружения, который использовали захватчики.
Правоохранители начали расследование по статье о военных преступлениях. Максимальное наказание – пожизненное заключение.
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