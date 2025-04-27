Росіяни запустили по Україні 149 дронів: є наслідки у шести областях

Наслідки атаки (Фото: Одеська обласна прокуратура)

У ніч проти 27 квітня росіяни атакували Україну майже півтора сотнями дронів, є наслідки у шести областях. Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних Сил України.

З 21:00 26 квітня окупанти атакували українські регіони 149 ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами. Райони пусків – Курськ, Брянськ, Орел та Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 57 ударних БпЛА на сході, півночі, півдні та в центрі країни. Ще 67 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Житомирська, Дніпропетровська, Одеська, Сумська, Донецька та Черкаська області.

У місті Павлоград Дніпропетровської області через атаку загинув чоловік. Також поранень дістала 14-річна дівчина.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що в Житомирі через атаку постраждала одна людина (гостра реакція на стрес). У місті виникли пожежі за різними адресами. Горіли складська будівля та суха трава. Також пошкоджено житлові будинки, господарчі будівлі та автівки.

Глава Житомирської ОВА Віталій Бунечко уточнив, що окупанти завдали повторного удару під час ліквідації наслідків. У результаті атаки постраждали двоє поліціянтів.

Бунечко додав, що пошкоджено щонайменше 15 будинків, промислові приміщення та чотири автомобілі.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Глава Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець повідомив, що сили протиповітряної оборони знищили в регіоні 15 російських БпЛА.

За його словами, минулось без потерпілих. За попередніми даними, і без шкоди від уламків. Обстеження території триває.

Одеська обласна прокуратура повідомила, що в Одеському районі через дронову атаку РФ пошкоджено триповерховий будинок та автомобілі. Постраждала 35-річна місцева жителька, її ушпиталено.

Фото: Одеська обласна прокуратура

Фото: Одеська обласна прокуратура

Поліція Сумської області повідомила, що окупанти вдарили дронами по одному із сіл Краснопільської громади Сумського району. Зафіксовано п’ять місць влучань БпЛА.

Попередньо, внаслідок ударів постраждала 85-річна жінка, її ушпиталили. Крім того, пошкоджено двоповерховий будинок, чотири приватні будинки та автівку.

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція