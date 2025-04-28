"Навіщо чекати до 8 травня?" Сибіга відреагував на запропоноване Путіним "перемир'я"

Раніше пресслужба Кремля заявила, що диктатор РФ оголосив про "перемир'я" з 00:00 8 травня до 00:00 11 травня

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Якщо Росія дійсно хоче завершити війну, вона має негайно припинити вогонь, а не чекати до 8 травня. Про це у X заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, коментуючи оголошення російським диктатором Володимиром Путіним "перемир'я" з нагоди 80-ї річниці "Дня памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні".

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"Навіщо чекати до 8 травня? Якщо вогонь можна припинити зараз і з будь-якої дати на 30 днів – значить, це реально, а не тільки для параду", – йдеться у повідомленні міністра у X.

Сибіга наголосив, що Україна готова підтримати тривале, стійке і повне припинення вогню.

"І це те, що ми постійно пропонуємо, принаймні на 30 днів", – підсумував він.

Раніше пресслужба Кремля заявила, що Путін оголосив про "перемир'я" з 00:00 8 травня до 00:00 11 травня. Москва додала, що "у разі порушень перемир'я українською стороною російські війська дадуть адекватну й ефективну відповідь".