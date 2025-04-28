Путін оголосив ще одне "перемир'я", тепер з нагоди Дня перемоги

"Перемир'я" та "припинення бойових дій" почнеться з 8 та триватиме до 11 травня

Володимир Путін (Фото: ЕРА)

Російський диктатор Володимир Путін оголосив про "перемир'я" на дні 80-ї річниці "Дня памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні". Його цитує державне пропагандистське медіа РФ РИА Новости з посиланням на пресслужбу Кремля.

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"За рішенням Верховного Головнокомандувача Збройними Силами Російської Федерації Володимира Путіна, виходячи з гуманітарних міркувань, у дні 80-ї річниці Перемоги – з нуля годин з 7 проти 8 травня до нуля годин з 10 проти 11 травня – російська сторона оголошує перемир'я. На цей період припиняються всі бойові дії", – йдеться у повідомленні.

Росія вважає, що Україна "має наслідувати приклад", додали у Кремлі.

Українська влада та президент Володимир Зеленський поки ніяк не коментувала заяву.