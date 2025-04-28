Путін оголосив ще одне "перемир'я", тепер з нагоди Дня перемоги
Російський диктатор Володимир Путін оголосив про "перемир'я" на дні 80-ї річниці "Дня памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні". Його цитує державне пропагандистське медіа РФ РИА Новости з посиланням на пресслужбу Кремля.
"За рішенням Верховного Головнокомандувача Збройними Силами Російської Федерації Володимира Путіна, виходячи з гуманітарних міркувань, у дні 80-ї річниці Перемоги – з нуля годин з 7 проти 8 травня до нуля годин з 10 проти 11 травня – російська сторона оголошує перемир'я. На цей період припиняються всі бойові дії", – йдеться у повідомленні.
Росія вважає, що Україна "має наслідувати приклад", додали у Кремлі.
Українська влада та президент Володимир Зеленський поки ніяк не коментувала заяву.
- 19 квітня 2025 року Путін оголосив "Великоднє перемир'я" на 30 годин. Президент Володимир Зеленський назвав це "черговою спробою пограти з життями", але погодився за умови реального припинення вогню Росією.
- Після запровадження "Великоднього перемир'я" Росія і далі атакувала, але боїв поменшало. По всій Україні у цей час не було повітряних тривог, водночас війська РФ інсценували удари по тимчасово окупованому Донецьку, аби звинуватити Україну у порушенні перемир'я.