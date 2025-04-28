"Зачем ждать до 8 мая?" Сибига отреагировал на предложенное Путиным "перемирие"
Если Россия действительно хочет завершить войну, она должна прекратить огонь, а не ждать до 8 мая. Об этом в X заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, комментируя объявление российским диктатором Владимиром Путиным "перемирия" по случаю 80-летия "Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне".
"Зачем ждать до 8 мая? Если огонь можно прекратить сейчас и с любой даты на 30 дней – значит это реально, а не только для парада", – говорится в сообщении министра в X.
Сибига подчеркнул, что Украина готова поддержать длительное, стойкое и полное прекращение огня.
"И это то, что мы постоянно предлагаем, по крайней мере, на 30 дней", – подытожил он.
Ранее пресс-служба Кремля заявила, что Путин объявил о "перемирии" с 00:00 8 мая по 00:00 11 мая. Москва добавила, что "в случае нарушений перемирия украинской стороной российские войска дадут адекватный и эффективный ответ".
- 19 апреля 2025 года Путин объявил "Пасхальное перемирие" на 30 часов. Президент Владимир Зеленский назвал это "очередной попыткой поиграть с жизнями", но согласился при реальном прекращении огня Россией.
- После введения "Пасхального перемирия" Россия и дальше атаковала, но боев стало меньше. По всей Украине в это время не было воздушных тревог, в то же время войска РФ инсценировали удары по временно оккупированному Донецку, чтобы обвинить Украину в нарушении перемирия.