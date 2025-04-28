"Зачем ждать до 8 мая?" Сибига отреагировал на предложенное Путиным "перемирие"

Ранее пресс-служба Кремля заявила, что диктатор РФ объявил о "перемирии" с 00:00 8 мая по 00:00 11 мая

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Если Россия действительно хочет завершить войну, она должна прекратить огонь, а не ждать до 8 мая. Об этом в X заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, комментируя объявление российским диктатором Владимиром Путиным "перемирия" по случаю 80-летия "Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне".

"Зачем ждать до 8 мая? Если огонь можно прекратить сейчас и с любой даты на 30 дней – значит это реально, а не только для парада", – говорится в сообщении министра в X.

Сибига подчеркнул, что Украина готова поддержать длительное, стойкое и полное прекращение огня.

"И это то, что мы постоянно предлагаем, по крайней мере, на 30 дней", – подытожил он.

Ранее пресс-служба Кремля заявила, что Путин объявил о "перемирии" с 00:00 8 мая по 00:00 11 мая. Москва добавила, что "в случае нарушений перемирия украинской стороной российские войска дадут адекватный и эффективный ответ".