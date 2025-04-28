В Белом доме ответили на "перемирие" Путина: Трамп хочет постоянного прекращения огня
В Белом доме отреагировали на заявление диктатора Владимира Путина о трехдневном "перемирии", подчеркнув, что президент Дональд Трамп хочет постоянного прекращения огня. Такое заявление сделала спикер американской администрации Каролин Ливитт во время пресс-конференции.
Она напомнила о недавних словах Трампа, что тот "все больше разочарован" и диктатором Путиным, и президентом Владимиром Зеленским.
"Он [Трамп] хочет видеть постоянное прекращение огня. Как я понимаю, Владимир Путин сегодня утром предложил временное прекращение огня. Президент четко дал понять, что он хочет видеть постоянное прекращение огня сначала – чтобы остановить убийства, остановить кровопролитие", – подчеркнула Ливитт.
Спикер добавила: хотя президент Штатов остается оптимистичным, что он сможет заключить мирное соглашение, но "он также является реалистом".
По словам чиновницы, российскому диктатору и украинскому президенту нужно "сесть за стол переговоров, чтобы договориться о выходе из этого [из войны]".
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28 апреля Путин объявил о "перемирии" на дни 80-й годовщины "Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне". Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО отметил, что это является манипуляцией РФ в информационных и военных целях, попыткой скрыть намерения продолжать войну.
- Глава МИД Украины Сибига заявил, что если Россия действительно хочет завершить войну, то она должна немедленно прекратить огонь, а не ждать до 8 мая.