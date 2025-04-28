В Белом доме ответили на "перемирие" Путина: Трамп хочет постоянного прекращения огня

Каролин Ливитт (Фото: JIM LO SCALZO/EPA)

В Белом доме отреагировали на заявление диктатора Владимира Путина о трехдневном "перемирии", подчеркнув, что президент Дональд Трамп хочет постоянного прекращения огня. Такое заявление сделала спикер американской администрации Каролин Ливитт во время пресс-конференции.

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Она напомнила о недавних словах Трампа, что тот "все больше разочарован" и диктатором Путиным, и президентом Владимиром Зеленским.

"Он [Трамп] хочет видеть постоянное прекращение огня. Как я понимаю, Владимир Путин сегодня утром предложил временное прекращение огня. Президент четко дал понять, что он хочет видеть постоянное прекращение огня сначала – чтобы остановить убийства, остановить кровопролитие", – подчеркнула Ливитт.

Спикер добавила: хотя президент Штатов остается оптимистичным, что он сможет заключить мирное соглашение, но "он также является реалистом".

По словам чиновницы, российскому диктатору и украинскому президенту нужно "сесть за стол переговоров, чтобы договориться о выходе из этого [из войны]".

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