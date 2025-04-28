Макрон обещает ужесточение давления на Россию со стороны Европы и США

Президент Франции заявил, что следующие две недели "будут ключевыми" в попытках ввести прекращение огня и усилить давление на Москву

Эмманюэль Макрон (Фото: LUDOVIC MARIN / EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в ближайшие 8-10 дней Европа и США усилят давление на Россию, чтобы та согласилась на прекращение огня. Об этом политик сообщил в интервью журналу Paris Match.

Макрон рассказал о результатах его разговоров с президентами Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и премьер-министром Киром Стармером в Ватикане 26 апреля.

Французский лидер отметил, что Европа должна быть готова вместе с США усилить свою позицию насчет к России, чтобы обеспечить прекращение огня.

Президент считает, что ему удалось убедить американцев в возможности "эскалации угроз и, возможно, санкций", чтобы заставить россиян согласиться на прекращение огня.

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Журналист спросил Макрона, были ли партнеры когда-нибудь так близки к перемирию, как сейчас?

"Я надеюсь на это. В течение следующих восьми-десяти дней мы собираемся усилить давление на Россию. Я остаюсь осторожным, потому что часть уравнения зависит от Москвы. Мы должны быть едиными и сдерживающими [Россию]. Я считаю, что благодаря этой встрече в Ватикане нам удалось вернуть давление на Россию. Это было целью, потому что это было неправильно, чтобы давление оказывалось исключительно на Украину. Именно этого мы достигли с помощью Кира Стармера", – ответил Макрон.

Также он заявил, что следующие две недели "будут ключевыми" в попытках ввести это прекращение огня и усилить давление на Москву.