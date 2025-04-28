Макрон обещает ужесточение давления на Россию со стороны Европы и США
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в ближайшие 8-10 дней Европа и США усилят давление на Россию, чтобы та согласилась на прекращение огня. Об этом политик сообщил в интервью журналу Paris Match.
Макрон рассказал о результатах его разговоров с президентами Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и премьер-министром Киром Стармером в Ватикане 26 апреля.
Французский лидер отметил, что Европа должна быть готова вместе с США усилить свою позицию насчет к России, чтобы обеспечить прекращение огня.
Президент считает, что ему удалось убедить американцев в возможности "эскалации угроз и, возможно, санкций", чтобы заставить россиян согласиться на прекращение огня.
Журналист спросил Макрона, были ли партнеры когда-нибудь так близки к перемирию, как сейчас?
"Я надеюсь на это. В течение следующих восьми-десяти дней мы собираемся усилить давление на Россию. Я остаюсь осторожным, потому что часть уравнения зависит от Москвы. Мы должны быть едиными и сдерживающими [Россию]. Я считаю, что благодаря этой встрече в Ватикане нам удалось вернуть давление на Россию. Это было целью, потому что это было неправильно, чтобы давление оказывалось исключительно на Украину. Именно этого мы достигли с помощью Кира Стармера", – ответил Макрон.
Также он заявил, что следующие две недели "будут ключевыми" в попытках ввести это прекращение огня и усилить давление на Москву.
26 апреля, после разговора с Зеленским в Ватикане, Трамп пригрозил российскому диктатору новыми банковскими и вторичными санкциями, раскритиковав последние удары РФ по Украине. Президент США стал подозревать, что Путин не хочет заканчивать войну и обманывает его. Президент Штатов не впервые угрожал Путину санкциями или пошлинами, однако до сих пор не вводил новых ограничений против РФ, хотя и продолжил введенные Обамой и Байденом.
27 апреля госсекретарь Рубио пояснил, что США не вводят новые санкции против России, поскольку "не хотят доводить до этого" и "еще не время" для них. По мнению Штатов, введение санкций будет означать их выход из переговоров.
- 28 апреля представительница Белого дома отреагировала на предложение Путина о "трехдневном перемирии", подчеркнув, что Трамп выступает за постоянное прекращение огня. Чиновница напомнила о недавних словах президента США, что тот "всё больше разочарован" и диктатором Путиным, и президентом Зеленским.