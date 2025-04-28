По просьбе Лаврова. Госсекретарь Рубио снова поговорил с главой кремлевской дипломатии

Марко Рубио (Фото: BONNIE CASH / EPA)

Государственный секретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор об урегулировании войны РФ против Украины с главой кремлевской дипломатии Сергеем Лавровым по просьбе последнего. Об этом сообщила пресс-секретарь Госдепа Темми Брюс.

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После визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву 25 апреля в новом разговоре Рубио акцентировал Лаврову на "следующих шагах" в российско-украинских мирных переговорах и необходимости прекращения войны сейчас.

"Соединенные Штаты серьезно настроены способствовать прекращению этой бессмысленной войны", – говорится в сообщении.

Российское министерство иностранных дел сообщало о разговоре Рубио и Лаврова ночью 28 апреля. По данным ведомства страны-агрессора, звонок состоялся в воскресенье.

"Министр и госсекретарь подчеркнули важность консолидации складывающихся предпосылок для начала переговоров с целью согласования надежного пути к долгосрочному устойчивому миру. [...] Условлено продолжать контакты на всех уровнях.", – говорится в сообщении российского МИД.