По просьбе Лаврова. Госсекретарь Рубио снова поговорил с главой кремлевской дипломатии
Государственный секретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор об урегулировании войны РФ против Украины с главой кремлевской дипломатии Сергеем Лавровым по просьбе последнего. Об этом сообщила пресс-секретарь Госдепа Темми Брюс.
После визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву 25 апреля в новом разговоре Рубио акцентировал Лаврову на "следующих шагах" в российско-украинских мирных переговорах и необходимости прекращения войны сейчас.
"Соединенные Штаты серьезно настроены способствовать прекращению этой бессмысленной войны", – говорится в сообщении.
Российское министерство иностранных дел сообщало о разговоре Рубио и Лаврова ночью 28 апреля. По данным ведомства страны-агрессора, звонок состоялся в воскресенье.
"Министр и госсекретарь подчеркнули важность консолидации складывающихся предпосылок для начала переговоров с целью согласования надежного пути к долгосрочному устойчивому миру. [...] Условлено продолжать контакты на всех уровнях.", – говорится в сообщении российского МИД.
28 апреля Путин объявил о "трехдневном перемирии" на годовщину окончания Второй мировой войны. Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО отметил, что это является манипуляцией РФ в информационных и военных целях, попыткой скрыть намерения продолжать войну.
- Спикер Белого дома Ливитт отреагировала на предложение Путина, подчеркнув, что Трамп хочет постоянного прекращения огня.