На прохання Лаврова. Держсекретар Рубіо мав нову розмову з очільником кремлівської дипломатії

Марко Рубіо (Фото: BONNIE CASH / EPA)

Державний секретар США Марко Рубіо мав телефонну розмову щодо врегулювання війни РФ проти України з очільником кремлівської дипломатії Сергієм Лавровим на прохання останнього. Про це повідомила речниця Держдепу Теммі Брюс.

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Після візиту спецпосланця президента США Стіва Віткоффа до Москви 25 квітня у новій розмові Рубіо наголосив Лаврову на "наступних кроках" у російсько-українських мирних переговорах та необхідності припинення війни зараз.

"Сполучені Штати серйозно налаштовані сприяти припиненню цієї безглуздої війни", – зазначається у повідомленні.

Російське міністерство закордонних справ повідомляло про розмову Рубіо та Лаврова вночі 28 квітня. За даними відомства країни-агресора, дзвінок відбувся у неділю.

"Міністр і держсекретар наголосили на важливості консолідації передумов, що складаються, для початку переговорів з метою узгодження надійного шляху до довгострокового стійкого миру. [...] Домовлено продовжувати контакти на всіх рівнях", – йдеться у повідомленні російського МЗС.