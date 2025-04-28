На прохання Лаврова. Держсекретар Рубіо мав нову розмову з очільником кремлівської дипломатії
Державний секретар США Марко Рубіо мав телефонну розмову щодо врегулювання війни РФ проти України з очільником кремлівської дипломатії Сергієм Лавровим на прохання останнього. Про це повідомила речниця Держдепу Теммі Брюс.
Після візиту спецпосланця президента США Стіва Віткоффа до Москви 25 квітня у новій розмові Рубіо наголосив Лаврову на "наступних кроках" у російсько-українських мирних переговорах та необхідності припинення війни зараз.
"Сполучені Штати серйозно налаштовані сприяти припиненню цієї безглуздої війни", – зазначається у повідомленні.
Російське міністерство закордонних справ повідомляло про розмову Рубіо та Лаврова вночі 28 квітня. За даними відомства країни-агресора, дзвінок відбувся у неділю.
"Міністр і держсекретар наголосили на важливості консолідації передумов, що складаються, для початку переговорів з метою узгодження надійного шляху до довгострокового стійкого миру. [...] Домовлено продовжувати контакти на всіх рівнях", – йдеться у повідомленні російського МЗС.
28 квітня Путін оголосив про "триденне перемир'я" на роковини закінчення Другої світової війни. Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО зауважив, що це є маніпуляцією РФ в інформаційних та військових цілях, спробою приховати наміри продовжувати війну.
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