Politico: Макрон и Стармер убедили Трампа изменить риторику по отношению к Путину

Лидеры Украины, Франции и Британии (Фото: Justin Tallis/EPA)

Президент США Дональд Трамп несколько изменил риторику в отношении российского диктатора Владимира Путина после пары месяцев непубличных дипломатических усилий со стороны премьер-министра Великобритании Кира Стармера и лидера Франции Эмманюэля Макрона. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.

В материале говорится, что встреча Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Риме – первая после их ссоры в Овальном кабинете – казалось, ознаменовала смену настроения. Отчасти заслуга в этом – участие европейских союзников Украины.

После их 15-минутной беседы Трамп подверг критике Путина, а затем предположил, что "возможно, он не хочет останавливать войну".

Стармер и Макрон были сосредоточены на попытках заставить Трампа ослабить давление на Зеленского и направить часть его гнева на Путина. Они использовали аргумент, что Путин обманывает Трампа.

Публичные нападки президента США на Путина позволили дипломатам в Лондоне и Париже понять, что их усилия за последние три месяца, вероятно, принесли плоды.

Британский дипломат рассказал, что Зеленскому "очевидно удалось повлиять на мышление Трампа" в Риме, и что Британия и Франция последовательно утверждали, что Путин "не уважает [Трампа], постоянно нарушая прекращение огня, которого, как он утверждал, придерживается". Это был особый момент давления, поскольку Трампу "надоели убийства людей – это его беспокоит".

Смена тактики президента США стала результатом месяцев тщательной координации Стармера и Макрона, которые использовали свои каналы в Белом доме, чтобы донести до Трампа сообщение о том, что диктатору РФ нельзя доверять.

Накануне министр иностранных дел Британии Девид Лемми раскрыл, что общался с госсекретарем США Марком Рубио уже 13 раз, а Стармер говорил с Трампом "почти столько же".

Медиа пишет, что кроме них, в попытках повлиять на США важную роль сыграли британский советник по нацбезопасности Джонатан Павелл и министр обороны Джон Хили, как и американский посол в Британии Марк Бернетт.

Французский чиновник отметил, что "уже Трамп понял", что Путину нельзя доверять.

"Это то, что президент [Макрон] постоянно повторяет и пытается донести до Трампа. Это наша нынешняя стратегия", – объяснил он.

26 апреля Трамп и Зеленский встретились в Ватикане, перед церемонией захоронения папы римского Франциска. Это была первая встреча политиков с момента их спора в Белом доме 28 февраля.

В администрации президента США заявили, что Трамп и Зеленский "провели очень продуктивную дискуссию". Украинский лидер впоследствии высоко оценил встречу с американским коллегой и отметил, что они "один на один успели обсудить много".